Quem será o relator do novo Plano Diretor?

Foto: FÁBIO LIMA Artur Bruno, presidente do Ipplan

Antes previsto para chegar à Câmara Municipal em 6 de novembro, o novo Plano Diretor de Fortaleza pode ser enviado à Casa ainda nesta semana. A informação é do presidente do Instituto de Planejamento e Pesquisa (Ipplan), Artur Bruno, que justifica a antecipação como forma de garantir "mais prazo para o debate e a votação" da matéria. Com últimos pontos definidos em conferência realizada no fim de semana, o projeto segue com impasse, no entanto, sobre a relatoria do texto no Legislativo. A indefinição ocorre após o vereador mais cotado por colegas para a missão, Emanuel Acrízio (Avante), virar alvo de forte movimento contrário entre movimentos sociais. A preço de hoje, Prefeitura estuda "plano B" com Bruno Mesquita (PSD) ou Paulo Martins (PDT).

Debate

Entre outros pontos, o Legislativo irá avaliar decisão que garantiu como Zona de Preservação Ambiental (ZPA) toda a área da Floresta do Aeroporto, prevista para receber centro logístico da Fraport.

Impasse

Neste fim de semana, movimentos sociais lançaram movimento por relatoria de Adriana Gerônimo (Psol). O Plano Diretor é responsável por definir todo o zoneamento urbano e ambiental do município de Fortaleza.

André-Alece

O deputado André Fernandes (PL) estará hoje na Assembleia Legislativa do Ceará, onde participa de nova edição do "Café da Oposição", encontro semanal realizado por opositores da gestão Elmano de Freitas (PT) na Casa.

Comitiva

Além da bancada de oposição da Alece, devem comparecer ao evento também vereadores opositores de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Será a primeira aparição pública de André após filiação de Ciro Gomes no PSDB.

Lançamento

O psicólogo alemão Svagito Liebermeister lança nesta terça-feira os livros "Terapia Zen do Aconselhamento" e "Quando a Vida Para", pelas Edições Demócrito Rocha (EDR). Evento na Casa Vida&Arte da Casa Cor Ceará, às 19h.

Agora vai?

Quase cinco meses após Roberto Cláudio anunciar filiação ao União Brasil, possível ato de filiação do ex-prefeito à sigla ganhou nova data para acontecer: 5 de novembro, na sede nacional do partido em Brasília.

Foto: FCO FONTENELE Ex-vereador Iraguassú Filho em participação no Jogo Político

Ex-líder lamenta fala de Sarto

Presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Teixeira (foto) criticou ontem forma como o ex-prefeito José Sarto comunicou saída do PDT. Agora no PSDB, ex-prefeito revelou mudança em vídeo em que acusa o partido de virar "puxadinho" do PT.

Prioridade

"Foi uma fala desrespeitosa. A candidatura do Sarto aqui em Fortaleza foi a que o PDT mais priorizou, do Brasil. Foi a que mais recurso recebeu, foi prioridade", diz Iraguassú, que já foi líder do governo Sarto no Legislativo.

Pela janela

O dirigente também lamentou forma como Ciro Gomes deixou o PDT, sem comunicar líderes. "Eu não diria que ele foi ingrato, mas digo que ele não reconheceu aquilo que o PDT fez por ele, da forma como saiu", disse.

2026



Iraguassú também comentou fala de deputados estaduais pedetistas que, apesar de integrarem oposição a Elmano, ainda cogitam ficar no partido para 2026. /// "Ninguém vai ficar no PDT para votar contra o candidato que o PDT vai apoiar", diz, apontando que a sigla deve apoiar a reeleição do petista.



