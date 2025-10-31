Autor de "Elite do Atraso" e "Pobre de Direita", Jessé Souza lança novo livro em Fortaleza

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O sociólogo, advogado e professor Jessé Souza estará em Fortaleza na próxima quinta-feira, 6, para lançamento de seu novo livro, "Por que a Esquerda Morreu?". Evento ocorre às 18h30min nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Além do lançamento e sessão de autógrafos da obra, Jessé também ministrará palestra com o tema "A reinvenção da esquerda". Evento terá mediação de Paulo Linhares, colunista do O POVO e professor de antropologia da UFC.
Autor de obras como “A Elite do Atraso” e “O pobre de direita”, Jessé é hoje um dos principais pensadores da esquerda brasileira. Professor da Universidade Federal do ABC (UFABC), ele é autor de 22 livros e já presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.