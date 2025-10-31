Governo irá processar Capitão Wagner por associação de Camilo e Elmano com operação no RJ

Foto: Reprodução/Instagram Segundo Chagas, essa e outras postagens inverídicas sobre ele, Camilo Santana e Elmano de Freitas serão judicializadas

O secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, afirmou nesta sexta-feira, 30, que o ex-deputado Capitão Wagner (União) será acionado judicialmente por ter publicado um vídeo em que associa o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT) à operação policial deflagrada na última quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Wagner mostra foto sugerindo que o ministro e o governador teriam posado ao lado de membros de facções presentes no conflito armado. A afirmação, no entanto, é rebatida por Chagas Vieira, que afirma ser uma imagem de campanha de 2022, com pessoas sem registro formal de ocorrência criminal, segundo análise da própria Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

“Ele coloca essa imagem aqui feita na campanha de 2022, em que aparecem Elmano, Camilo, Jade (vice-governadora) e várias pessoas de campanha numa ação que aconteceu aqui em Fortaleza”, afirma o secretário. “Ele diz que essa pessoa aqui da foto é um dos traficantes mortos pela polícia lá na ação do Rio de Janeiro e tenta ligar o governador e o ministro a essa ação lá do Rio de Janeiro”, prossegue.

Chagas avalia publicação como uma “irresponsabilidade” do ex-parlamentar, afirmando que foto passou por averiguação da Perícia Forense que constatou ausência de relação das partes com possíveis traficantes mortos na megaoperação.

“Enviamos essa foto para a Secretaria de Segurança Pública para a perícia forense. Foi feito todo um levantamento e a informação da perícia forense é de que nenhum desses três está no meio de qualquer ação ou é traficante que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Aliás, segundo levantamentos da polícia, sequer esses três aqui, pelo levantamento da polícia, tem algum registro formal de ocorrência crimina”, completa fala.

Segundo Chagas, essa e outras postagens inverídicas sobre ele, Camilo Santana e Elmano de Freitas serão judicializadas. “A justiça será acionada em relação a mais essa mentira, a essa fake news. É mais uma que ele espalha e que tantos espalham. Inclusive a informação é de que estão preparando aí vídeos contra mim, contra Camilo, contra Elmano”, completa.

Capitão Wagner e denúncia da megaoperação

A publicação que gerou réplica do secretário civil foi vinculada na última quinta-feira, 29, pelas redes sociais do ex-deputado Capitão Wagner (União). No legenda de postagem, Wagner pontua: “Vou te mostrar que o partido vermelho tem seus protegidos, e eu não estou falando do povo”.

O ex-deputado mostra a imagem que, segundo argumento, ligaria os gestores petistas ao conflito armado no Rio de Janeiro que repercutiu nacionalmente nos últimos dias. “Líder do comando vermelho no Ceará, estava no confronto com policiais do Bope no Rio de Janeiro. Agora, olha só com quem estava”, diz o ex-parlamentar ao mostrar a foto. “O atual governador Elmano do PT e o ex-governador Camilo do PT”, continua.

“Comando Vermelho, mata policial no Ceará. Prefeito do Ceará manda um milhão e meio em dinheiro vivo para o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Comando Vermelho recebe dinheiro de Prefeitura de Icó aqui no Ceará. O que mais precisa acontecer para você entender a relação entre Comando Vermelho e Partido Vermelho?”, questiona Wagner ao apresentar imagens da operação.



A coluna procurou Wagner para ouvir o ex-deputado sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.

por Camila Maia - Especial para O POVO