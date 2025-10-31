Lula diz que Camilo deve ser o melhor ministro da Educação: "Acho que o Haddad vai para o 2º lugar"

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha

O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira, 31, que Camilo Santana (PT) pode ter superado Fernando Haddad (PT) como, na avaliação do petista, o “melhor ministro da Educação” da história do Brasil. Frase foi dita diante de políticos e técnicos da educação durante evento de sanção do novo Sistema Nacional de Educação.

“Sempre achei que o Haddad foi o melhor ministro da Educação que esse país teve. E quando o Camilo foi convidado, eu disse ‘você tem que ter a primazia de deixar o Haddad em segundo lugar, significa que você vai ter que fazer mais”, disse o presidente. “Então só posso dizer uma coisa: Acho que o Haddad vai para o segundo lugar”, completou.

“Você ainda tem um ano, então ainda pode trazer mais propostas, mas, Camilo, meus parabéns”, disse ainda Lula, que elogia projetos desenvolvidos pela gestão do petista no MEC. “Quando convidei você, não era porque você era meu amigo, mas sim porque você tinha sido o governador com o melhor sucesso entre governadores na Educação”, afirma.

“Quando fui criar uma olimpíada de matemática, vi que o estado que tinha mais estudantes era o Ceará, então vi que tinha algo de especial ali. Está de parabéns o companheiro Camilo”, concluiu Lula, sendo aplaudido por Camilo e plateia.

