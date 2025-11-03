Câmara inicia debate mais importante da década em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Área onde estaca localizada a Floresta do Aeroporto

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza nesta segunda-feira, 3, audiência pública para debater projeto do novo Plano Diretor, sem revisão desde 2009. Texto-base aprovado na Conferência da Cidade chegou na semana passada ao Legislativo. Entre os pontos mais polêmicos do projeto, está mudança aprovada em conferência que cria uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA) na chamada Floresta do Aeroporto, recentemente alvo de desmatamento de cerca de 50 hectares para obra do um centro logístico da Fraport com investimento de até R$ 1 bilhão. A audiência ocorre a partir das 8h, no auditório da Câmara Municipal, e terá participação de vereadores e representantes da sociedade civil, incluindo empresários, ambientalistas e movimentos sociais diversos.

Pareceres

Em entrevista à Vertical, o relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD), afirmou na semana passada que todas as alterações propostas para o texto irão passar por avaliações de uma equipe técnica da Casa.

"Harmonia"

"A harmonia tem que prevalecer no Plano Diretor. A gente não pode impedir a Cidade de crescer, ela tem que crescer. Mas também temos que ter o cuidado e o zelo também de manter o meio ambiente", afirma Mesquita.

Novo ciclo

O PDT realizou sábado passado convenção que elegeu novas diretorias do partido no Ceará e em Fortaleza. Evento teve ares também de oficialização do alinhamento da sigla com gestões no PT nos campos municipal, estadual e federal.

Alinhados

Reconduzindo o deputado André Figueiredo (PDT) no comando da sigla no Ceará, o evento teve participação do prefeito Evandro Leitão (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente do PT-CE, Conin Filho.

Iluminação

A Prefeitura de Fortaleza recebe desde a terça-feira passada, 28, inscrições de empresas interessadas em licitação para a concessão da gestão do parque de iluminação pública e da rede semafórica de Fortaleza.

Cifra alta

Com duração de 15 anos e repasses mensais de até R$ 23,2 milhões, o contrato pode chegar a um valor total de R$ 4,1 bilhões. Processo chegou a ser lançado no fim da gestão José Sarto (PDT), mas foi suspenso após questionamentos.

Girão na CPI do Narcotráfico

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador Eduardo Girão (Novo) será o único integrante da bancada do Ceará que irá integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, com instalação prevista para esta terça-feira, 4, no Senado Federal.

Líderes

Girão será membro suplente do grupo, que tem como titulares senadores como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Sergio Moro (União-PR) e Jaques Wagner (PT-BA). Presidência será de Alessandro Vieira (MDB-SE).

Intervenção

Em março deste ano, o senador cearense protocolou pedido de intervenção federal na segurança pública do Ceará junto à Presidência da República. Expectativa é que o tema volte a aparecer durante os debates da CPI.

Horizontais_

Fortaleza recebe nesta semana o festival Choro Jazz, com apoio da Petrobras. Oficina com Toninho Horta na quinta-feira, 15h, na Vila das Artes. /// Shows com Toninho, Marcos Valle, Lorena Nunes e outros sexta e sábado, no Dragão do Mar. Tudo com entrada franca. Mais detalhes no Instagram @chorojazz.