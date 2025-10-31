Fortaleza não pode pensar que Câmara "piorou" o Plano Diretor, diz vereadora

Foto: LUCIANO MELO/ CMFOR Mari Lacerda é líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereadora de Fortaleza e líder do PT na Câmara Municipal, Mari Lacerda (PT) manifestou preocupação sobre compreensão pública de que o Legislativo possa retroceder com o Plano Diretor. Documento que guia o zoneamento e desenvolvimento da Capital deve ser votado na Casa e parlamentar destaca compromisso em preservar medidas conquistadas pelos movimentos sociais durante processo participativo.

“É muito ruim que a sociedade tenha uma compreensão de que a Câmara Municipal vai piorar o plano diretor. O que é que a sociedade espera da Câmara Municipal de Fortaleza? Eu disse isso para a liderança do governo: "Olha, nós temos que ter uma preocupação com a casa, nós temos que ter uma preocupação com a moral e a conta dos nossos vereadores”, diz Mari em entrevista coletiva na última quinta-feira, 30.

Novo plano chega à Casa com mudanças complexas definidas por maioria na última Conferência da Cidade, como a inclusão integral da Floresta do Aeroporto como Zona de Preservação Ambiental (ZPA). Diretrizes sobre índice básico de construção também geram impasses com executivos da construção civil.

Segundo vereadora, a escolha do líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), como relator do texto na Comissão Especial do Plano Diretor possibilita uma preservação do que foi “melhorado” durante Conferência.

“A nossa atuação, não só minha, individual do meu mandato, quanto a da bancada do PT, será para preservar o texto que o Governo mandou e que foi melhorado no processo de participação popular. Sobre o nome do líder do governo para ser relator. Nós acreditamos que é um ótimo nome”, sustenta.

A vereadora espera que o texto “não retroceda” no processo de apresentação de emendas e votação pelos 43 parlamentares da Casa.“Então são muitos interesses aqui diversos na casa. Eu espero que a gente defenda o que saiu da Conferência da Cidade”, diz.

Líder do PT, Mari também informa que a bancada petista apresentará modificações para o projeto, como a emenda para a criação a Zona de Patrimônio Cultural da Messejana, o que não foi possível durante as audiências públicas promovidas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan). “É legítimo que a gente faça qualquer emenda no sentido de melhorar”, defende.



por Camila Maia - Especial para O POVO