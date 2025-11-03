Michelle Bolsonaro vem ao Ceará para ato do PL com Priscila Costa

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira, 3, viagem ao Ceará para o próximo dia 22 de novembro. Na ocasião, ela participará de evento do PL Mulher em Caucaia, no Ginásio Cazuzão.
A passagem foi confirmada pela ex-primeira-dama em vídeo divulgado por Priscila nas redes sociais. “Estamos indo para a terra de papai, o Cearazão, em 22 de novembro. Às 8h nosso encontro do PL Mulher com mulheres de bem, com líderes de bem do Estado”, diz Michelle.
A ex-primeira-dama é a principal defensora hoje da pré-candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado Federal no Ceará. A indicação, no entanto, esbarra na articulação local do PL, que tenta lançar o deputado Alcides Fernandes (PL) para a vaga e usar a segunda vaga para negociar apoio com outros partidos.
