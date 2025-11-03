Professora Zuleide assume mandato e quer pautar racismo estrutural na Alece

Foto: Samuel Macedo/Reprodução/Facebook/Professora Zuleide Professora Zuleide é professora da Urca e atual secretária dos Direitos Humanos do Crato

A Assembleia Legislativa do Ceará irá empossar nesta quinta-feira, 6, a suplente Professora Zuleide (Psol) como deputada estadual. Atual secretária dos Direitos Humanos do Crato e professora da Universidade Regional do Cariri (Urca), ela ocupa hoje a segunda suplência do Psol, somando 20,1 mil votos na eleição de 2022.

Zuleide irá assumir vaga com saída do primeiro suplente Leo Suricate (Psol), ficando no mandato até o início de novembro, quando o titular da vaga, Renato Roseno (Psol), retorna ao legislativo de uma licença de interesse particular de 120 dias.

“Desde o começo do mandato o Renato vem nos convidando a assumir esse espaço. Então pensamos que, se fosse para assumir, teria de ser no Novembro Negro, quando temos o Dia Nacional da Consciência Negra e todas essas ações de visibilidade relacionadas sobre esses temas”, diz Zuleide, em entrevista à Vertical.

“A gente precisa compreender que não haverá democracia plena enquanto houver racismo estrutural. E também enquanto não debatermos o quanto isso está ligado com problemas como a violência, o desemprego, a fila do SUS, a própria violência. Tudo converge para o debate dessas pautas. Nós estamos chegando para dar centralidade a esses pontos”.

Entre as prioridades do mandato, ela promete apresentar proposta atualizando a lei de cotas para o acesso a universidades e de concursos públicos no Ceará. Aprovada no Ceará em 2021, lei estadual sobre o tema destina hoje apenas 20% das vagas para cotistas, quando uma lei federal posterior já reajustou este índice para 30%, além de incluir outras minorias no benefício, como indígenas e quilombolas.

"Sou uma pessoa que chega a esse espaço graças também a esses programas. Sou uma mulher negra, periférica, feminista, sindicalista (...) então a Alece vai ter esse farol para debater consciência negra e todos esses temas", afirma.

Leo Suricate deixa a Alece após três meses

Segundo Leo Suricate, a posse de Professora Zuleide já estava acertada desde o início da licença de Roseno na Casa. “Quando fomos conversar com o Renato para assumir, nós já colocamos o nome da Zuleide, tanto pela representatividade, mas também porque ela tirou 20 mil votos, e isso conta muito no quociente geral do partido”, explica.

“Ela assume agora e também vai botar para lascar, ela tem uma trajetória foda e tem uma atuação forte na área dos Direitos Humanos, na questão das pessoas negras e, em especiais, das mulheres. Fico na torcida para que tudo dê maravilhosamente bem para ela”, diz ainda o deputado, que destaca também desejo para que o Psol mantenha “rodízios” de parlamentares no Legislativo.

“A gente quer também que o Psol tenha essa espécie de rodízio, que não seja uma coisa só de momento. Mesmo sendo um periódo pequeno, nosso mandato também teve a sua capacidade de articulação, até para que outras figuras assumam espaços de destaque no Legislativo e no Psol”, conclui Suricate, que deixa a Casa nesta quarta-feira, 5.

Ficando por cerca de três meses no mandato, Leo Suricate teve passagem destacada na Casa, protagonizando embates com conservadores e também avançando em pautas como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garantiu a internet como direito fundamental na Constituição Estadual do Ceará.

