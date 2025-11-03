Quem vencer até vence, mas não leva

Atualmente em disputa no Ceará, comando local da federação União Progressista dificilmente terá uma solução que possa ser considerada uma "vitória total" para qualquer um dos lados, seja a base de Elmano de Freitas (PT) ou a oposição. Sentimento de "vence, mas não leva" acabou consolidado na manhã de ontem, durante cerimônia com ministros Jáder Filho (Cidades) e Camilo Santana (PT) em Itapipoca. Presente no ato, o deputado Moses Rodrigues (União) fez enfática defesa da reeleição de Elmano, "incluindo" no movimento os deputados AJ Albuquerque (PP) e Fernanda Pessoa (União). "Nós estamos numa federação que tem uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição. Mas tenha certeza, governador, que nós estaremos lhe apoiando para a reeleição", disse.

Convicto

"Independente da posição do partido, nós estaremos marchando juntos", continua Moses. Como se confirme, a inclinação garante 60% da bancada da federação no Ceará com o governo, ainda que a oposição "vença" a disputa.

Meia vitória

Governistas, por outro lado, ainda assim não terão acesso ao Fundo Eleitoral nem ao tempo de rádio e TV destinados à federação, hoje talvez o principal atrativo da União Progressista. Ou seja, vitória parcial para qualquer lado.

Racha

Estão com a oposição, por outro lado, Dayany Bittencourt (União) e Danilo Forte (União). Evento de ontem oficializou a entrega 500 casas do Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, do Minha Casa Minha Vida em Itapipoca.

Giro no Psol

Segunda suplente do Psol, Professora Zuleide irá tomar posse na Alece nesta quinta-feira. Ela assume vaga pela saída de Leo Suricate (Psol) e ficará na Casa por um mês, até retorno do titular da vaga, Renato Roseno (Psol).

Pedetismos

Presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho disse ontem que pedetistas que fazem oposição a gestões do PT devem sair da sigla "por seleção natural". Um observador comenta: "E em 2022, podia não seguir o partido"?

Referência

O Conselho Universitário da UFC aprovou ontem, por unanimidade, o título de professor emérito para Gerardo Cristino, primeiro docente do Campus da UFC em Sobral, sendo diretor da Faculdade de Medicina do município.

ZPA do Aeroporto em pauta

A Câmara Municipal realizou ontem a primeira audiência de discussão do novo Plano Diretor. Com auditório lotado, o ato foi marcado pela defesa de texto aprovado mês passado pela Conferência da Cidade, incluindo maior peso de áreas ambientais.

ZPA viva

A região da Floresta do Aeroporto, incluída integralmente como Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no texto da conferência, foi dos temas mais comentados, com movimentos estendendo faixas cobrando "respeito" à medida.

Ipplan

O evento contou com participação do superintendente do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno (PT), que definiu o texto como o instrumento "mais avançado" que Fortaleza já teve.

Horizontais_

A Academia Cearense de Letras (ACL) irá "recriar" a Padaria Espiritual, movimento que transformou a vida intelectual de Fortaleza no final do século XIX. /// Seleção irá escolher 20 estudantes de colégios da rede pública para integrar o projeto, com direito a estímulos à produção cultural. /// Detalhes no site da ACL.