Alece aprova CNH gratuita para mulheres vítimas de violência

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Assinatura do Acordo do Assentamento José Maria de Tomé.

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou Projeto de Lei 89/2025, de autoria do governador Elmano de Freitas (PT), que amplia a concessão gratuita de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar.

Grupo será incluso no programa estadual CNH Popular, conforme mensagem. "Trata-se de medida que, além de garantir condições de mobilidade, visa promover a autonomia, a emancipação econômica e a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade, possibilitando-lhes reconstruir suas vidas de forma independente e segura", diz texto.

VEJA MAIS: Professora Zuleide assume mandato e quer pautar racismo estrutural na Alece

Governador classifica medida como “fundamental” para às vítimas de agressão. “Essa é uma medida fundamental para fortalecer a independência e oferecer novas oportunidades a quem está recomeçando a vida com coragem e dignidade. Conto com o apoio dos parlamentares para que a proposta seja aprovada em breve e possamos transformar essa conquista em realidade”, afirma Elmano em publicação nas redes sociais.

Ainda em outubro, o dirigente estadual sancionou lei que ampliava o CNH Popular para estudantes de instituições públicas, passando a incluir alunos de graduação e ensino técnico. Nova proposta foi apreciada pelas comissões da Alece para votação em plenário. Lei segue para sanção pelo chefe do Executivo.



Leia mais Michelle Bolsonaro vem ao Ceará para ato do PL com Priscila Costa

Quem vencer até vence, mas não leva

Professora Zuleide assume mandato e quer pautar racismo estrutural na Alece Sobre o assunto Michelle Bolsonaro vem ao Ceará para ato do PL com Priscila Costa

Quem vencer até vence, mas não leva

Professora Zuleide assume mandato e quer pautar racismo estrutural na Alece

por Camila Maia - Especial para O POVO