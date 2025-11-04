Após Moses, Fernanda Pessoa também reforça apoio a Elmano e alfineta oposição

Foto: Reprodução/Instagram Fernanda Pessoa Deputada divulgou mensagem de apoio a Elmano nas redes

Após Moses Rodrigues (União) declarar nesta segunda-feira, 3, que apoiará Elmano de Freitas (PT) “independente” da decisão do União Brasil, outra deputada do partido também saiu em defesa da aliança com o petista nesta terça-feira, 4.

Em publicação nas redes sociais, Fernanda Pessoa (União) também destacou afinidade com Elmano, com direito até a “alfinetada” em integrantes do partido atualmente na oposição. “Enquanto alguns preferem perder tempo atacando e tentando prejudicar o Ceará, nós seguimos no caminho do trabalho e da união”, diz.

“Porque quem ama o Ceará, trabalha por ele: com diálogo, respeito e compromisso”, disse a deputada, que esteve com Elmano em Brasília nesta terça-feira.

A fala de Fernanda e Moses reforça atual quadro de divisão dentro da Federação União Progressista no Ceará, com parte da bancada na base aliada e outra na oposição. Com eles dois e AJ Albuquerque (PP), o grupo governista garante 60% da bancada da federação no Ceará, enquanto Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) ficam com a oposição.



Apesar do “racha”, tendência é hoje que o comando da federação continue próximo do ex-deputado Capitão Wagner (União), que integra a oposição no Ceará. Nesta quarta-feira, 5, o ex-prefeito Roberto Cláudio irá se filiar ao União Brasil.