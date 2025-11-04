Deputado questiona PT com Moses: "Ex-bolsonarista só presta se estiver do lado deles"

Foto: Paulo Rocha/Alece Deputado Cláudio Pinho (PDT) disse que base do governo está com medo de Ciro

O deputado Cláudio Pinho (PDT) questionou nesta terça-feira, 4, declaração do deputado Moses Rodrigues (União) declarando apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT) “independente” da posição que for adotada pela federação União Progressista no Ceará.

Apesar de dizer acreditar que o deputado ainda possa “refletir” sobre o posicionamento e vir a fazer parte da oposição no futuro, Pinho destacou histórico do deputado de apoio a candidaturas adversárias ao PT nos planos estadual e nacional.

“Quando a gente procura pessoas e partidos mais alinhados à centro-direita ou à direita, a gente não presta. Mas a partir do momento que é com eles, porque o Moses votou no ex-presidente Bolsonaro, fazia campanha para o Bolsonaro, mas quando é para se aliar ao PT, aí deixa de ser ‘bolsonarista’”, diz Pinho, que hoje integra a oposição ao PT no Estado.

“Esse é o discurso do PT, só presta, só tem salvo conduto se for para ir para o lado do PT. O povo está vendo tudo isso, qual o comportamento dessa sigla e dessas pessoas. Nós da oposição continuamos com o mesmo discurso e espero que o Moses possa, mais na frente, refletir e vir fazer parte integralmente do grupo”, conclui.

Nesta segunda-feira, Moses afirmou em evento com Elmano de Freitas que ele e dois outros parlamentares da federação União Progressista – Fernanda Pessoa (União) e AJ Albuquerque (PP) – irão apoiar o petista na campanha para a reeleição.

“Nós do União Brasil, e também do PP, estamos aí numa federação que tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição. Mas tenha certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa, o deputado AJ Albuquerque, estaremos lhe apoiando para a reeleição. Porque nós reconhecemos o trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo Estado”, diz.

“Independente da posição do partido, nós estaremos marchando juntos pela sua pré-campanha à reeleição e, no futuro pela sua campanha de reeleição, porque tenho certeza de que é o melhor para o Estado do Ceará”, continua. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

