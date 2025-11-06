Capitão Wagner desiste de três processos contra Ciro: "Não faz mais sentido"

Foto: João Paulo Biage ￼CIRO Gomes discursa com Caiado, ACM Neto, Rueda e RC

Em clima de conciliação com Ciro Gomes (PSDB), o ex-deputado Capitão Wagner (União) desistiu nesta quinta-feira, 6, de três processos que movia contra o ex-ministro na Justiça do Ceará. No sistema do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), processos já aparecem com petições com pedidos de desistência desde às 12h desta quinta-feira.

O recuo no embate entre os dois na Justiça, no entanto, já havia sido antecipado por Wagner ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, nesta quarta-feira, 5. A decisão ocorre em meio a clima de conciliação entre os dois líderes.

Leia mais Ciro pede desculpas por "erros" contra Wagner: "Fiz em solidariedade cega pelo meu irmão"

Roberto Cláudio vem para o União para ser candidato "ao que quiser", diz Wagner

Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Elmano a facção criminosa Sobre o assunto Ciro pede desculpas por "erros" contra Wagner: "Fiz em solidariedade cega pelo meu irmão"

Roberto Cláudio vem para o União para ser candidato "ao que quiser", diz Wagner

Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Elmano a facção criminosa

Em discurso em evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil, o agora tucano agradeceu pelo “privilégio” de poder estar se aproximando de Wagner e atribuiu os confrontos a uma “solidariedade cega” ao seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB). “Eu não queria nem saber quem era Capitão Wagner, só queria saber de atacar”, disse.

Wagner, por sua vez, destacou momento de coesão da oposição cearense no combate ao PT no Estado. “Com sentimento de muita humildade, em nenhum momento imaginei que o Ciro fosse ter a humildade de reconhecer que errou contra mim, como eu errei com relação a ele”, afirmou o ex-parlamentar.

“Eu tinha três processos contra o Ciro. Tirei os processos, porque não faz mais sentido eu estar processando o Ciro por uma fala que ele fez que, agora, ele reconhece que foi equivocada para aquele momento. Não tem sentido qualquer que esses processos possam continuar”, destacou ainda Capitão Wagner.

Processos diziam respeito a uma série de acusações feitas por Ciro contra Wagner ao longos das eleições de 2016, 2018 e 2020. Um deles chegou a ter decisão favorável na 1ª instância ao ex-deputado do União, com condenação em R$ 20 mil. Entre acusações, estão as de que Wagner teria “chefiado milícias” na Polícia Militar do Ceará.

