Câmara define grupo técnico para análise de emendas do Plano Diretor
Câmara define grupo técnico para análise de emendas do Plano Diretor

Conforme anúncio feito pelo presidente da Casa, vereador Léo Couto, o grupo é composto apenas por servidores especialistas, para assegurar transparência no processo
Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (Foto: Érika Fonseca/CMFor)
Foto: Érika Fonseca/CMFor Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estabeleceu equipe técnica para auxiliar análise dos vereadores ao Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza nesta quinta-feira, 5. Conforme anúncio feito pelo presidente da Casa, vereador Léo Couto, o grupo é composto apenas por servidores especialistas, para assegurar lisura e transparência no processo.

"A gente primou por convidar pessoas exclusivamente técnicas, especialistas, para atender todos os 43 vereadores desta Casa, não somente a Comissão Especial. Eu sempre digo que o projeto que veio para a Câmara é a espinha dorsal do Plano Diretor (...) muitos vereadores já estão fazendo emendas, que são sugestões de alterações em partes do texto, para, do ponto de vista deles, melhorá-lo”, diz Couto.

VEJA MAIS | Plano Diretor já tem 34 emendas de vereadores; entenda

Emendas devem ser apresentadas na Comissão Especial do Plano Diretor até a próxima quinta-feira, 12. “Em paralelo, os parlamentares podem recorrer a este grupo de trabalho para tirar dúvidas durante a construção das emendas”, explica presidente.

Para grupo técnico, a Câmara contratou uma geógrafa para as tratativas de georreferenciamento, zoneamento geoambiental, mapas e tipos de solo. Confira os participantes a seguir:

  • Christiano Alencar - Assessor Jurídico da Presidência
  • Isac Holanda - Servidor Efetivo e Chefe do Departamento Legislativo
  • Helder Farias - Servidor Efetivo e Coordenador da Consultoria Técnica
  • Diane Portela - Servidora Efetiva e Consultora Técnica da Área Urbanística
  • Rosilene de Melo França - Geógrafa e Especialista em Geoprocessamento e Gestão Sustentável

Uma nova reunião da Comissão Especial deve ocorrer na sexta-feira, 13, com o encerramento do prazo para recebimento de emendas. Emendas ainda devem receber parecer do relator e líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), antes de uma eventual votação no plenário da Casa.

por Camila Maia - Especial para O POVO

