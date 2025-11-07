Câmara define grupo técnico para análise de emendas do Plano Diretor

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estabeleceu equipe técnica para auxiliar análise dos vereadores ao Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza nesta quinta-feira, 5. Conforme anúncio feito pelo presidente da Casa, vereador Léo Couto, o grupo é composto apenas por servidores especialistas, para assegurar lisura e transparência no processo.
"A gente primou por convidar pessoas exclusivamente técnicas, especialistas, para atender todos os 43 vereadores desta Casa, não somente a Comissão Especial. Eu sempre digo que o projeto que veio para a Câmara é a espinha dorsal do Plano Diretor (...) muitos vereadores já estão fazendo emendas, que são sugestões de alterações em partes do texto, para, do ponto de vista deles, melhorá-lo”, diz Couto.
Emendas devem ser apresentadas na Comissão Especial do Plano Diretor até a próxima quinta-feira, 12. “Em paralelo, os parlamentares podem recorrer a este grupo de trabalho para tirar dúvidas durante a construção das emendas”, explica presidente.
Para grupo técnico, a Câmara contratou uma geógrafa para as tratativas de georreferenciamento, zoneamento geoambiental, mapas e tipos de solo. Confira os participantes a seguir:
Uma nova reunião da Comissão Especial deve ocorrer na sexta-feira, 13, com o encerramento do prazo para recebimento de emendas. Emendas ainda devem receber parecer do relator e líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), antes de uma eventual votação no plenário da Casa.
por Camila Maia - Especial para O POVO
