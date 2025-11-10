RC cobra Elmano sobre CPI de expulsões feitas por facções: "Dê o exemplo"

Foto: Camila Maia - Especial para O POVO Roberto Cláudio participou de evento da oposição na Câmara Municipal

O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) participou nesta segunda-feira, 10, de café da manhã da oposição na Câmara Municipal. Além de debater política e o futuro do bloco oposicionista no Estado, o ex-gestor também aproveitou a passagem para reforçar críticas contra o atual estado da segurança pública na gestão Elmano de Freitas (PT).

Neste sentido, Roberto Cláudio criticou recentes postagens do governador onde o petista defende que forças da segurança avancem contra facções criminosas “com a força que for necessária”. “As palavras mentem às vezes, porque elas são satisfações. Mas os movimentos de abandono, de descaso com a segurança pública, não mentem”, diz.

“Se o governador quisesse mesmo botar moral, não em notinha publicada nas redes, mas de verdade, ele garantia que até dois de dezembro prendia o Bebeto (prefeito foragido de Choró)”, diz o ex-prefeito, que cobra ainda o governador sobre um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Alece que quer investigar ordens de expulsão de residências promovidas por facções criminosas contra a população do Ceará.

Proposto pelo deputado Cláudio Pinho (PDT), o projeto não possui hoje o número mínimo de assinaturas para tramitar na Casa. “Se ele quisesse botar moral, tem um pedido de CPI da semana passada da oposição. Transforme essa CPI em uma CPI da base do governo, não tem nenhum problema. Dê o exemplo, o próprio governo chama a CPI, que não é contra o governo, é contra as facções, a favor das famílias”, afirma.

“É absurdo que a cada três dias uma família cearense seja expulsa da sua própria casa, e isso seja assistido e respondido com uma notinha para parecer que é corajoso, sendo que na verdade o governo é leniente e, me desculpe a palavra, até frouxo no combate ao crime organizado. É completamente omisso”, continua o ex-prefeito.

Neste sentido, Roberto Cláudio também cobra Elmano sobre projeto do deputado Danilo Forte (União) que quer equiparar a atividade de facções criminosas como grupos terroristas. “Ele é a favor ou contra? É importante ouvir o governador sobre isso, quem quer endurecer o combate às facções não pode achar que essa é uma atividade de crime de menor gravidade”, afirma.

“A facção hoje tem um comportamento de atividade terrorista. Pergunte, faça uma pesquisa com a população se ela não se sente ou não aterrorizada, amedrontada, achacada, coagida como as como as como o terrorismo internacional faz nos seus territórios”, conclui. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

