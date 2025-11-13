Após incêndio, oposição vai pedir fiscalização de licenças de hospitais do Estado

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Incêndio é registrado no Hospital César Cals, em Fortaleza

A oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) deve requerer a apresentação de licenças e alvarás de funcionamento de todos os hospitais da rede estadual, incluindo o Hospital Geral César Cals, após o incêndio ocorrido na unidade nesta quinta-feira, 13.

Autora do pedido, a deputada estadual Dra. Silvana (PL) afirmou que é necessário verificar se todos os órgãos responsáveis pelas fiscalizações, como o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria da Saúde do Estado, estão em conformidade com os prazos e exigências legais.

“Um hospital daquele porte que é um grande porte, um hospital não é um hospital secundário, terciário. Temos que saber se todos os órgãos estavam em exata conformidade de prazo das fiscalizações que são objeto de responsabilidade, por exemplo, dos bombeiros, se eles liberaram e se tem qualquer inspeção predial feita pelo pessoal da Prefeitura”, explica Silvana.

Em nota, Enel Distribuidora afirmou que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital". Empresa ainda informou sobre o desligamento emergencial para a contenção do fogo e deslocamento dos pacientes.

Deputada destacou ainda que o requerimento deve ser encaminhado para os órgãos responsáveis e votado pela Assembleia. “Qualquer deputado pode solicitar e a Assembleia tem que aprovar aqui”, diz.

“Estamos aproveitando para solicitar de todos os hospitais, porque não adianta só o que já aconteceu. A fiscalização é para ser preventiva, então aproveitamos para pedir a fiscalização desses certificados em toda a rede hospitalar”, complementa.

Silvana também rejeitou a possibilidade de visitas parlamentares imediatas ao hospital após o incêndio, considerando o momento inadequado. “Eu não acho que é adequada uma visita no momento de incêndio de uma equipe de deputados. Achoque chega a ser constrangimento (...) A equipe que está lá, o povo não tem nenhuma culpa de ter incendiado”, afirma. “Se o laudo pericial (apontar) que foi uma falha de fiscalização, aí o órgão que fiscalizou e liberou é que vai incriminado”, continua.



por Camila Maia - Especial para O POVO