Três ex-moradores de rua do Ceará almoçam com Papa Leão XIV em Roma

Em celebração da IX Jornada Mundial dos Pobres, três cearenses estiveram reunidos em almoço com a presença do Papa Leão XIV, em Roma. Entre os mais de 1300 participantes, três assistidos pela Casa São Francisco, da Comunidade Católica Shalom, Alexandre Peres, de 49 anos, José Marques, de 53 anos, e Carlos Ribeiro, de 45, foram os escolhidos para o encontro com o pontífice.

Os três homens viveram em situação de rua em Fortaleza e foram acolhidos para participar do encontro que ocorre anualmente desde 2016. A celebração deste ano reuniu migrantes, pessoas com deficiência e moradores de rua e voluntários de todo o mundo entre os dias 9 e 16 de novembro.

Na Casa São Francisco, localizada no Centro de Fortaleza, na Rua Floriano Peixoto, Carlos, José e Alexandre obtiveram apoio para à saída das ruas. A casa oferece tratamento e acompanhamento para homens em processo de recuperação da dependência química e reinserção social.

José, que foi morador de rua, hoje trabalha na Casa de Itapipoca, também da Comunidade Shalom, onde atua como voluntário. “Me sinto escolhido por ter vivido esse momento com o Papa. Estou muito emocionado, ainda não consigo acordar desse sonho. Eu tinha dependência de drogas e álcool, estava perdido no mundo e nas ruas”, comentou em agradecimento à comunidade católica.

Já Alexandre, após um ano de tratamento e reintegração social, conquistou sua autonomia e conseguiu custear a própria viagem para Roma. Para a comunidade Shalom, o fiel destacou o sentimento de alegria e de gratidão pelo encontro com o líder do Vaticano.

“Eu vivia na rua, viciado em drogas durante 13 anos, fui resgatado pelo Shalom. Tinha perdido totalmente a fé em mim mesmo. Estar em Roma é um sonho realizado, algo impensável para mim”, diz

“Por graça de Deus estou aqui realizando um sonho, o sonho de todo católico que é estar no Vaticano, e ainda mais, almoçar com o Papa”, também afirma Carlos Ribeiro, que viveu cerca de oito meses nas ruas.

A casa de apoio, fundada em 2003, oferece banho, atendimento social, atendimento médico e enfermagem e almoço para até 100 homens em situação de rua por dia. O espaço de acolhimento funciona das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Jornada Mundial dos Pobres

A Jornada Mundial dos Pobres, instituída pelo Papa Francisco em 2016, procura despertar na Igreja um olhar de compaixão e solidariedade para com os mais necessitados. Nesta edição o tema é “Tu és a minha esperança”. O evento inclui celebrações, momentos de oração, partilha e o tradicional almoço com o papa.

Com aplausos, papa Leão foi recebido pelos mais de mil convidados reunidos na Sala Paulo VI, neste domingo,16. Na ocasião, Leão fez uma oração e a bênção dos alimentos, pedindo também que fieis oferecessem não apenas ajuda material, mas também amizade, escuta e um caminho aos mais necessitados.

De Salvador, um grupo incluindo outros cinco assistidos das Casas de Promoção Humana da Comunidade Shalom também participam da Jornada, representando centenas de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais da Igreja Católica no Brasil.

