Após onze meses "travada" no TSE, cassação do PL-CE é pautada na Corte

Foto: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Alece e Divulgação ￼MARTA Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incluiu na pauta da Corte para o próximo dia 27 de novembro a continuação do julgamento do processo de cassação da bancada de quatro deputados estaduais do PL do Ceará.

O processo, que pode definir futuro dos deputados Alcides Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL) e Marta Gonçalves (hoje no PSB), chegou a ter julgamento iniciado em 5 de dezembro do ano passado, mas foi suspenso após pedido de vistas a pedido do relator do caso, ministro Antonio Carlos Ferreira.

Leia mais "Superemenda" contra áreas verdes terá autoria de pelo menos 34 vereadores

Superemenda contra áreas verdes gera "fila" na Câmara e atrasa início da sessão

Projeto da UFC realiza mutirão de exames hepáticos para reduzir fila do SUS Sobre o assunto "Superemenda" contra áreas verdes terá autoria de pelo menos 34 vereadores

Superemenda contra áreas verdes gera "fila" na Câmara e atrasa início da sessão

Projeto da UFC realiza mutirão de exames hepáticos para reduzir fila do SUS

O TSE julga recurso do partido contra sentença do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de março de 2023 que cassou, por quatro votos a três, toda a chapa de deputados estaduais do partido na eleição de 2022 por fraude na cota de gênero.

Conforme a coluna denunciou à época, pelo menos duas pré-candidatas a deputada estadual do partido alegaram terem sido “inscritas” para a disputa sem consentimento.

O PL Ceará também questionou na Justiça possível impedimento do juiz Érico Silveira, do TRE-CE, para julgar o caso, alegando relação do magistrado com adversários do então presidente do partido, o ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves (hoje no PSB).

