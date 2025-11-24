Guimarães cumpre agenda com prefeitos e projeta candidatura ao Senado

Foto: Reprodução/Ascom José Guimarães Guimarães finalizou a semana com dois encontros com prefeitos e lideranças no Cariri Oeste e em Ubajara

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, vem promovendo uma série de encontros com prefeitos do Interior do Ceará e filiados do PT, com o foco no alinhamento das prefeituras com o Governo Federal. Eventos tem chamado atenção, no entanto, para o fortalecimento da candidatura do petista para o Senado Federal no próximo Pleito.

Cotado como possível nome a pleitear a vaga pela base, Guimarães finalizou a semana com dois encontros com prefeitos e lideranças, nas localidades do Cariri Oeste, na sexta-feira, 21, e em Ubajara, sábado, 22. Neste último, considerado “mega evento” por apoiadores, pelo menos dez prefeitos da Serra da Ibiapaba declararam apoio à sua pré-candidatura ao Senado.

“Eu estou trabalhando muito, todos sabem das nossas pretensões do PT e estamos com o pé na estrada para discutir, mobilizar, estarmos fortes e vitoriosos em 2026, com Lula reeleito, Elmano reeleito e o PT presente na chapa majoritária do Ceará”, diz Guimarães em entrevista à Vertical nesta segunda-feira, 24.

Além dos prefeitos Libório Leite (Assaré), Léo Brito (Nova Olinda), Salviano Alencar (Potengi), Rondilson de Alencar (Salitre) e Tontonho de Zé de Lima (Saboeiro), os deputados estaduais petistas De Assis Diniz e Moisés Braz cumpriram parte da agenda conduzida pelo parlamentar.

Nesse sentido, o Guimarães se coloca ainda como candidato de uma das duas vagas cearenses disponíveis na disputa de 2026. “Quando se fala em PT, é impensável não se falar no nome do José Guimarães, porque o PT do Ceará só é o que é hoje por conta de todo o trabalho que fizemos nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de desgaste e nos momentos como agora do governo do presidente Lula, desde os tempos passados”, pontua o líder.

Ele segue em defesa da candidatura: “Portanto, eu represento essa esperança, esse sentimento e essa vontade coletiva do PT e do povo do Ceará de renovar com qualidade o Senado Federal”.

O parlamentar é um entre os quase dez nomes da base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT) e ao ministro Camilo Santana (PT) interessados pela vaga. Pelo bloco figuras como os deputados Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB), Moses Rodrigues (União) e o secretário Chagas Vieira também são cotados.

Apesar de fortalecer uma eventual candidatura, líder do governo aponta que as chamadas “plenárias regionais” têm objetivos centrais de discutir os projetos de desenvolvimento regional e local, aproximar as gestões municipais e federais, além de envolver apoiadores na discussão sobre o projeto partidário de 2026.

“Fazemos o debate e encaminhamos as propostas para a gente fazer a integração com o Governo Federal e com o Governo Estadual”, explica. “E vamos fazer até o final do ano mais dois grandes encontros, um em Quixeramobim, organizado pelo Cirilo Pimenta, e outro no Limoeiro do Norte”, projeta Guimarães. Evento de Limoeiro já tem data marcada no sábado do dia 6 de dezembro.



por Camila Maia - Especial para O POVO