Fabiana Moraes finaliza ciclo de comemorações dos 60 anos curso de Jornalismo da UFC

Foto: Marlon Diego / divulgação A pesquisadora e jornalista Fabiana Moraes, que participa de bate-papo e sessão de autógrafos no lançamento de "A pauta é uma arma de combate"

Encerrando o ciclo de comemoração dos 60 anos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), a professora universitária, jornalista multipremiada e escritora Fabiana Moraes participa de conferência sobre “Subjetividade e posicionamento no jornalismo” nesta terça-feira, 25.

A programação gratuita e com emissão de certificado para as pessoas participantes (sem necessidade de inscrição prévia) começa a partir das 18 horas, no auditório Rachel de Queiroz (Avenida da Universidade, 2762), no campus Benfica da UFC.

Convidada para evento final do mês de celebração, Fabiana Moraes é colunista dos veículos The Intercept e Revista Gama, além de docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A conversa deve estimular a reflexão sobre as relações de poder e as formas de subjetivação presentes no jornalismo a partir da atuação de Fabiana na pesquisa acadêmica.

A mediação da conferência será feita pelos comunicadores Ana Cláudia Peres e Magela Lima, professores do Curso de Jornalismo da UFC.

Jornalismo UFC celebra aniversário de 60 anos

O Curso de Jornalismo pautou diferentes temas em mesas de debates, solenidades e um minicurso, como forma de marcar seu aniversário de seis décadas em novembro de 2025. A programação contou com debates sobre “8 de janeiro, comunicação e democracia”, com o professor e pesquisador Marcelo Alves, e sobre “O trabalho de correspondente internacional no jornalismo em tempos críticos”, guiado pelo colunista do UOL Jamil Chade.

Entre os dias 10 e 14 de novembro a celebração foi entorno da Semana de Comunicação da UFC (Secom), abordando “Vozes Ancestrais: É Festa no Terreiro da Memória” nas atividades direcionadas aos alunos e aos profissionais da Comunicação.

por Camila Maia - Especial para O POVO