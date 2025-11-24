Plano volta à pauta com novo protesto no Legislativo

Foto: Érika Fonseca/CMFor Benigno Júnior é presidente de comissão especial que conduz debates do Plano Diretor na Câmara Municipal

A Câmara Municipal pode dar passo importante nesta terça-feira, 25, para avançar a discussão do projeto de lei que promove a revisão do Plano Diretor de Fortaleza. Segundo o presidente da Comissão Especial da proposta, Benigno Júnior (Republicanos), nova reunião para iniciar o debate sobre emendas ao documento pode ocorrer ainda nesta terça, logo após a sessão plenária da Casa. A convocação, no entanto, depende da conclusão do parecer final das emendas pelo relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD). "Se ele apresentar até essa manhã, nós já convocamos para após a sessão", diz Benigno. Caso a reunião seja convocada, Mesquita apresentará relatórios sobre as emendas, com Benigno concedendo prazo logo em seguida para a análise dos pareceres.

Prazo

Ainda existe, portanto, possibilidade de que todo o processo seja concluído até esta quinta-feira. Benigno, no entanto, destaca que análise das emendas deve ser demorada, com chance de adiar o processo para a próxima semana.

Protesto

Movimentos sociais também convocaram para esta terça-feira, nova manifestação contrária ao "emendão" que altera uma série de pontos do projeto, barrando a criação de mais de 50 áreas verdes ou de interesse social.

Esforço

Segundo a coluna apurou, gabinete de Bruno Mesquita fazia na noite de ontem uma espécie de "força-tarefa" concentrada para tentar concluir pareceres de todas as emendas em tramitação nas comissões da Casa.

Novo texto

Ao todo, foram apresentadas, além do "emendão" assinado por 34 vereadores, mais de 200 emendas de vereadores de Fortaleza. A expectativa é que boa parte receba parecer favorável do relator do projeto.

Jornalismo 60

Encerrando comemorações dos 60 anos do curso de Jornalismo da UFC, a professora, jornalista e escritora Fabiana Moraes participa da conferência "Subjetividade e posicionamento no jornalismo" nesta terça-feira, 25.

Debate

A programação é gratuita, tem emissão de certificado para participantes (sem necessidade de inscrição prévia) e começa a partir das 18 horas, no auditório Rachel de Queiroz, no campus Benfica da UFC.

Guimarães em campanha

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, vem promovendo uma série de encontros com prefeitos do Interior do Ceará, com o foco no alinhamento das prefeituras com o Governo Federal.

Cariri e Ubajara

No último fim de semana, o deputado, que tenta se viabilizar como candidato ao Senado, realizou encontros no Cariri Oeste (dia 21) e em Ubajara (22). Neste último, com cerca de dez prefeitos da região.

Disputado

O parlamentar, no entanto, é um entre os quase dez nomes da base aliada interessados na vaga. Políticos como os deputados Júnior Mano (PSB), Moses Rodrigues (União) e o secretário Chagas Vieira também são cotados.

Tannat



A banda Tannat encerra nesta quarta-feira, na Cenário Casa de Música, a temporada do espetáculo "O Verso da Língua". Com Alana G. Alencar, Patrícia Ciríaco e Taylor Costa. O grupo acaba de retornar de temporada em Portugal e trabalha canções autorais. Reservas na plataforma Sympla ou em (85) 98940 0333.



