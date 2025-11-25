Manifestantes ocupam jardins da Câmara contra "emendão" ao Plano Diretor

Foto: Dvulgação/Campo Popular Movimentos montaram barracas nas dependências da Câmara Municipal

Cerca de 50 manifestantes do movimento Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza montaram nesta terça-feira, 25, um acampamento nos jardins da Câmara Municipal em protesto contra “emendão” coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor.

Segundo manifestantes, a ideia é ocupar por pelo menos 34 horas o espaço, divulgando nome dos vereadores que assinam o documento. “Sabemos que há um lobby forte do mercado imobiliário por trás dessa ação e não aceitaremos uma cidade pautada pelo lucro e não pela melhoria da vida da sua população”, diz Nicolas Gonçalves, que integra o grupo.

Galerias da Câmara Municipal foram ocupadas na manhã desta terça-feira, 25, em manifestação convocada por movimentos sociais contra o “emendão” que ataca trechos do projeto que revisa o Plano Diretor de Fortaleza. A manifestação, apoiada por vereadores contrários à proposta, como Gabriel Biologia (Psol) e Adriana Gerônimo (Psol), protesta contra trechos da emenda que barram a criação de mais de 50 áreas verdes e de interesse social no zoneamento urbano da cidade.

Integram o ato movimentos que participaram da votação do projeto na Conferência da Cidade. Realizado em outubro, o encontro aprovou grande volume de medidas ampliando a proteção ambiental da cidade, em trechos que agora são ameaçados pela emenda coletiva.

Durante a manhã, manifestantes chegaram a vaiar discursos de vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT) favoráveis ao emendão. Um dos momentos mais tensos ocorreu durante fala de Adail Júnior (PDT), que defendeu prerrogativa da Câmara Municipal de alterar o texto do Plano Diretor.

Tramitação pode ser concluída nesta semana

Nesta terça-feira, o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Benigno Júnior (Republicanos), convocou sessão do grupo às 14h para iniciar a discussão de emendas ao projeto de lei na Casa. O agendamento da reunião dependia da conclusão de pareceres sobre as emendas por parte do relator da matéria, Bruno Mesquita (PSD).

Caso a análise avance de forma rápida, o projeto pode ter a tramitação concluída ainda nesta semana. Nos bastidores, a “pressa” é vista como forma de reduzir o desgaste do Legislativo diante da impopularidade da medida, que promove pontos polêmicos como a liberação de superprédios e de desmatamento no entorno do Aeroporto.

Apesar de não ter apoio oficial do prefeito Evandro Leitão (PT), o “emendão” contra áreas verdes é colocado "na conta" da gestão pois conta com adesão expressiva de vereadores da base do petista. Apenas um parlamentar da oposição, Jorge Pinheiro (PSDB), assinou texto original da emenda. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

