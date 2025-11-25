Protesto contra "emendão" tem galerias lotadas e vaias a vereadores; veja vídeos

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Manifestantes ocupam galerias da Câmara Municipal

Galerias da Câmara Municipal estão ocupadas na manhã desta terça-feira, 25, em manifestação convocada por movimentos sociais contra o “emendão” coletivo de 34 vereadores que ataca trechos do projeto que revisa o Plano Diretor de Fortaleza.

A manifestação, convocada por vereadores contrários à proposta, como Gabriel Biologia (Psol) e Adriana Gerônimo (Psol), protesta contra trechos da emenda que barram a criação de mais de 50 áreas verdes e de interesse social no zoneamento urbano da cidade.

Integram o ato movimentos que participaram da votação do projeto na Conferência da Cidade. Realizado em outubro, o encontro aprovou grande volume de medidas ampliando a proteção ambiental da cidade, em trechos que agora são ameaçados pela emenda coletiva.

Confira imagens do protesto:

Manifestantes protestam contra "emendão" que barra a criação de mais de 50 áreas verdes e de interesse social no Plano Diretor de Fortaleza pic.twitter.com/EHhR3b5x0F — Carlos Mazza (@CCMazza) November 25, 2025

Durante a manhã, manifestantes chegaram a vaiar discursos de vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT) favoráveis ao emendão. Um dos momentos mais tensos ocorreu durante fala de Adail Júnior (PDT), que defendeu prerrogativa da Câmara Municipal de alterar o texto do Plano Diretor.

“Nós não precisamos de audiência pública, de Conferência, para dizer como a matéria vai tramitar nesta Casa não. Quem decide somos nós, os 43 vereadores, porque nós temos a prerrogativa de representar o povo”, disse Adail, que ainda acusou vereadores do Psol de também “descaracterizarem”, por meio de emendas, o texto aprovado pela Conferência.

Guarda Municipal foi acionada para conter ânimos da manifestação (imagens: Camila Maia/Especial para O POVO) pic.twitter.com/8sc9XobWub — Carlos Mazza (@CCMazza) November 25, 2025

A fala acabou provocando forte volume de vaias de manifestantes, que chegaram a bater nos vidros das galerias do Legislativo. Por conta da comoção, guardas municipais precisaram ser acionados para acalmar os ânimos.

Tramitação pode ser concluída nesta semana

Nesta terça-feira, o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Benigno Júnior (Republicanos), convocou sessão do grupo às 14h para iniciar a discussão de emendas ao projeto de lei na Casa. O agendamento da reunião dependia da conclusão de pareceres sobre as emendas por parte do relator da matéria, Bruno Mesquita (PSD).

Caso a análise avance de forma rápida, o projeto pode ter a tramitação concluída ainda nesta semana. Nos bastidores, a “pressa” é vista como forma de reduzir o desgaste do Legislativo diante da impopularidade da medida, que promove pontos polêmicos como a liberação de superprédios e de desmatamento no entorno do Aeroporto.

Apesar de não ter apoio oficial do prefeito Evandro Leitão (PT), o “emendão” contra áreas verdes é colocado "na conta" da gestão pois conta com adesão expressiva de vereadores da base do petista. Apenas um parlamentar da oposição, Jorge Pinheiro (PSDB), assinou texto original da emenda. (com Camila Maia - Especial para O POVO)