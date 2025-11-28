Logo O POVO+
Comunidade do Bom Jardim recebe mutirão de serviços jurídicos, de saúde e documentação
Os serviços serão oferecidos gratuitamente pelo projeto Cuidado Itinerante à comunidade do Marrocos, no bairro Bom Jardim, nesta sexta-feira, 28
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2024: Realizado pelo Dialogar, o Cuidado Itinerante é um projeto feito por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Bom Jardim. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2024: Realizado pelo Dialogar, o Cuidado Itinerante é um projeto feito por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Bom Jardim. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Atendimentos jurídicos, emissão de documentos e testes de saúde estão entre os serviços oferecidos gratuitamente pelo projeto Cuidado Itinerante à comunidade do Marrocos, no bairro Bom Jardim, nesta sexta-feira, 28, das 13h às 17h.

O Cuidado Itinerante é uma iniciativa de extensão da Faculdade de Direito (Fadir) da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com demais núcleos universitários e promove, mensalmente, ações voltadas à oferta de serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade.

A última edição de novembro será realizada na Telhoça Daniel Comboni do Marrocos, onde funciona o projeto Sim à Vida, do Movimento Saúde Mental. Serão oferecidos:

  • Atendimentos jurídicos, com possibilidade de encaminhamento ao Núcleo de Prática Jurídica da UFC;
  • Testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs);
  • Aferição de pressão arterial;
  • Teste de glicemia;
  • Emissão de certidões de nascimento (válido para registros antigos emitidos em Fortaleza-CE);
  • Assessoria contábil, com orientações sobre gestão de dívidas e organização financeira;
  • Atendimento odontológico (aplicação de flúor em adultos e crianças); e
  • Emissão da carteira de identidade, por meio de serviço da PEFOCE.


O projeto já percorreu diversas comunidades de Fortaleza, com edições anteriores nos bairros Jangurussu, Siqueira, Canindezinho e Centro.

Participam das atividades estudantes e professores dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem e Odontologia, além de projetos de extensão da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (Feaac) e ligas acadêmicas da Faculdade de Medicina (Famed).

SERVIÇO

Data: Sexta-feira, 28/11
Horário: 13h30 às 16h
Local: Rua Reginaldo R. França, nº 122 – Comunidade Marrocos, bairro Bom Jardim, Fortaleza-CE
Mais informações: Instagram @cuidadoitineranteufc

