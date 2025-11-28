Comunidade do Bom Jardim recebe mutirão de serviços jurídicos, de saúde e documentação

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Atendimentos jurídicos, emissão de documentos e testes de saúde estão entre os serviços oferecidos gratuitamente pelo projeto Cuidado Itinerante à comunidade do Marrocos, no bairro Bom Jardim, nesta sexta-feira, 28, das 13h às 17h.
O Cuidado Itinerante é uma iniciativa de extensão da Faculdade de Direito (Fadir) da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com demais núcleos universitários e promove, mensalmente, ações voltadas à oferta de serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade.
VEJA MAIS | IFCE: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas no dia de prova
A última edição de novembro será realizada na Telhoça Daniel Comboni do Marrocos, onde funciona o projeto Sim à Vida, do Movimento Saúde Mental. Serão oferecidos:
O projeto já percorreu diversas comunidades de Fortaleza, com edições anteriores nos bairros Jangurussu, Siqueira, Canindezinho e Centro.
Participam das atividades estudantes e professores dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem e Odontologia, além de projetos de extensão da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (Feaac) e ligas acadêmicas da Faculdade de Medicina (Famed).
Data: Sexta-feira, 28/11
Horário: 13h30 às 16h
Local: Rua Reginaldo R. França, nº 122 – Comunidade Marrocos, bairro Bom Jardim, Fortaleza-CE
Mais informações: Instagram @cuidadoitineranteufc
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.