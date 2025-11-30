Michelle Bolsonaro joga água no chope do PL-CE

Foto: Júlio Caesar/O POVO Michelle Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará

Até então caminhando para um "quase consenso", intenção do PL Ceará em apoiar Ciro Gomes (PL) para o Governo do Estado ganhou novo entrave neste domingo, 30. Presente em ato em Fortaleza de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Palácio da Abolição, a ex-primeira-dama fez críticas públicas à aproximação local com Ciro, destacando que o tucano "sempre foi contra" Bolsonaro. "Se precipitaram", resumiu Michelle, chegando a citar nominalmente os deputados André Fernandes (PL) e Carmelo Neto (PL). Após a fala, o próprio Fernandes convocou coletiva de imprensa e destacou que a aliança com Ciro leva em conta situação local do Ceará e tem aval do próprio Bolsonaro. "Nossa luta é fazer uma chapa única para derrotar o PT".

Ligação do 01

Depois do ato, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), "porta-voz máximo" do pai, ligou diretamente para André. O teor da conversa, no entanto, tem versões diferentes dependendo da liderança do PL que narra a história.

Tese

Segundo a maioria dos integrantes do PL ouvidos pela coluna, Flávio teria procurado Fernandes para se solidarizar pelo episódio. Ele teria lamentado "erro" de Michelle e se comprometido a "resolver" a questão em Brasília.

Antítese

Outras lideranças do PL, no entanto, contam versão diferente. Segundo elas, Flávio ligou pois ficou incomodado por Fernandes ter "desautorizado" Michelle, destacando que apenas ela e os filhos falariam por Bolsonaro.

Síntese

Ouvidas pela coluna, lideranças do PL em Brasília avaliam a primeira versão, de ligação de solidariedade, como "mais factível". De um jeito ou de outro, fala joga forte holofote sobre situação que já causava mal-estar no PL Ceará.

Briga, briga

A fala também foi comemorada pela base aliada de Elmano de Freitas (PT), que compartilhou cortes e edições das falas conflitantes entre Michelle e André ao longo do domingo. "Tiro no pé", resumiu um bolsonarista.

Só esperando

A impressão é de que Michelle já planejava fala desde a semana passada, quando participaria de evento pela candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado em Caucaia. Ato, no entanto, ocorreu no dia da prisão de Bolsonaro.

Foto: Luciano Melo/CMFor Artur Bruno é superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan)

"Agora é aplicar", diz Bruno

Superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento, o ex-deputado Artur Bruno afirma que, mesmo com "emendões" contra áreas verdes aprovados na Câmara Municipal, novo Plano Diretor de Fortaleza mantém "proposta central" da Prefeitura.

Estrutura

"A estrutura do plano foi mantida. Todas as grandes conquistas do plano, de uma maneira geral, continuaram", disse Bruno à estagiária Camila Maia, da Vertical, sobre texto aprovado semana passada no Legislativo.

Implementar

Evidentemente o que foi aprovado não é exatamente o que foi proposto inicialmente, mas foi uma grande maioria (...) agora cabe ao Poder Executivo, à Prefeitura e aos demais órgãos, implementar aquilo que foi aprovado", diz.

Anfíbio



