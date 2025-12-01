Flávio Bolsonaro sobre disputa eleitoral no Ceará: "Michelle não é política"

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Flávio Bolsonaro convocou vigília para orar pelo pai neste sábado, às 19h, em Brasília

Com divergências expostas ao público no último final de semana, as falas de Michelle Bolsonaro contrariando a aliança do PL-CE com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ganharam posicionamento adverso do senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Flávio, a escolha de candidatos para Governo Estadual se dará por grupo interno do PL, mas a palavra final continua sendo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A decisão sobre as candidaturas majoritárias nos Estados não é pessoal da Michelle, nem minha, nem de Valdemar. O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo, do qual ela faz parte, e depois a decisão final será, sempre, de Jair Messias Bolsonaro”, diz o senador ao colunista e correspondente do O POVO, João Paulo Biage, nesta segunda-feira, 1º.

O senador enfatizou que “Michelle não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão às vezes é mais importante do que a própria decisão”. Em evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, Michelle foi teceu críticas direcionadas ao presidente do PL-CE, deputado André Fernandes, e ao seu grupo, o qual alimenta uma aliança com Ciro Gomes, cotado para o Abolição. “Se precipitaram”, afirma Michelle.

Em defesa do próprio posicionamento, André afirmou que a articulação teve aval de Bolsonaro. Como antecipou a Vertical, o senador Flávio Bolsonaro ligou diretamente para André após o episódio e tese de solidarização com o líder do PL Ceará se confirma com declaração recente do senador.

“A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará.E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, reconhece Flávio sobre a postura da ex-primeira dama.

Nesse sentido, Flávio ainda projeta o cenário eleitoral do Ceará para 2026 com possível apoio a Ciro. “Então a conta a ser feita no Ceará é a seguinte: ficamos com o discurso, não fazemos nenhum senador e ainda perdemos uma grande puxadora de votos para deputado federal, no caso de a Priscila Costa ser a candidata ao Senado, ou tapamos o nariz e tentamos fazer um senador, neste caso com a candidatura do Pastor Alcides Fernandes, que tem um acordo de ser indicado para receber o segundo voto para senador no palanque de Ciro”, defende.

por Camila Maia - Especial para O POVO