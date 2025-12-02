Michelle é a melhor colocada entre família Bolsonaro para disputa de 2026, diz AtlasIntel

Foto: JÚLIO CAESAR Michelle Bolsonaro diz que não responderá a manifestações dos enteados e afirma que seguirá "defendendo a família"

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2, mostra que, na disputa pela Presidência em 2026, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) é a melhor colocada entre o outro possível candidato da família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL). No levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários do primeiro turno.

Michelle aparece com 28,6% em detrimento aos 48,7% de Lula. Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, por sua vez, apresenta 23,1% dos votos contra o percentual de 47,3 do atual presidente.

A ex-primeira-dama também desempenha maior percentual em um eventual segundo turno das eleições, quando comparado ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não mencionado no cenário. Assim como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle (47%) aparece em empate técnico com presidente Lula (49%) na segunda fase do pleito para presidenciável.

Em ambos os turnos, Tarcísio de Freitas apresenta melhor percentual de desempenho em uma disputa com o presidente Lula. Estudo AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.510 eleitores em todo País entre 22 e 27 de novembro deste ano, por meio de entrevistas on-line. A margem de erro é de um ponto percentual e o nível de confiança é de 95%, segundo o instituto.

Tensão na família Bolsonaro

O Estado do Ceará foi palco para a exposição de conflitos nos posicionamentos de Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. Em evento para oficializar pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo estadual, Michelle criticou a postura do presidente do PL-CE, deputado André Fernandes, em construir uma aliança com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Ciro, cotado ao Palácio da Abolição e antigo desafeto de Jair Bolsonaro (PL), não é considerado pela ex-primeira dama e por aliados um representante da direita. Liderança local do PL, André afirma que articulação possui aval do ex-presidente e filhos de Bolsonaro saíram em defesa do parlamentar.

"A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", afirma Flávio Bolsonaro ao colunista do O POVO João Paulo Biage, na última segunda-feira, 1º.

Contrariando a posição de Michelle, Carlos e Eduardo Bolsonaro também fizeram postagens em suas redes sociais reforçando posicionamento de Flávio. “Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”, diz Carlos Bolsonaro.



