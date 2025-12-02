Michelle pede perdão aos enteados sobre disputa no Ceará, mas diz que Ciro 'nunca será de direita'

Foto: Júlio Caesar/O POVO Michelle Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se posicionou sobre os embates envolvendo os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro – o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos – e a aliança do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). Em nota publicada nesta terça-feira, 8, Michelle pediu perdão por uma possível contradição em relação aos irmãos da família Bolsonaro, mas não recuou nas críticas a Ciro. A articulação é conduzida pelo presidente do PL no Ceará, deputado André Fernandes, que afirma ter o “aval” do ex-presidente.

“Muitos têm me perguntado se vou responder às manifestações dos meus enteados: Não vou!”, inicia Michelle. “Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade”, prossegue.

LEIA MAIS | André ganha "trinca" de Bolsonaros contra Michelle

Michelle enfatiza que não apoia uma eventual candidatura de Ciro ao governo do Ceará, citando o histórico de embates entre ele e Jair Bolsonaro. “Eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família. Como apoiar (ou deixar de, caridosamente, admoestar quem apoia) um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou o meu marido como genocida?”, aponta Michelle.

Entre as críticas, Michelle mencionou também o processo que levou à inelegibilidade do ex-presidente, encabeçado por Ciro. “Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos? Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se diz orgulhoso por ter feito a petição que levou à inelegibilidade do meu marido e se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido?”, fala.

“Não basta derrotar o PT e a esquerda; é preciso fazê-lo mantendo-nos fiéis aos nossos valores e agirmos de maneira coerente com eles. Foi por isso, e apenas por isso, que me manifestei no Ceará. Não podia ficar calada diante desses acontecimentos”, ressalta sobre o episódio envolvendo André Fernandes e bancada do PL Ceará apoiadora de Ciro.

Destacando que “Ciro Gomes não é e nunca será de direita” e “sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro”, ela ainda pede perdão ao desconforto causado aos enteados.

“Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve — Jair Messias Bolsonaro”, finaliza.

Filhos de Bolsonaro defendem André Fernandes

Os três filhos parlamentares do ex-presidente Jair Bolsonaro defenderam o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, após ele ser criticado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em evento no Estado. Durante evento do último final de semana, Michelle desaprovou atitude do deputado de articular aliança em torno de Ciro Gomes para disputa pelo Governo do Estado.

Fala ocorreu em evento de lançamento do senador Eduardo Girão como pré-candidato ao Abolição. Ela citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria possível apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente.

Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama atropelou o processo de escolha para as eleições de 2026. "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", afirma ao colunista do O POVO João Paulo Biage, na última segunda-feira, 1º.

Já Carlos e Eduardo Bolsonaro fizeram postagens em suas redes sociais reforçando posicionamento de Flávio. “Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”, diz vereador.

por Camila Maia - Especial para O POVO