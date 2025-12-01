Deputado considera "injusta" possível expulsão de pedetistas de oposição

Foto: FÁBIO LIMA ￼IRAGUASSÚ Filho e André Figueiredo, dirigentes do PDT

As bancadas do PDT, municipal e estadual, devem analisar expulsão de parlamentares de pedetistas de oposição aos governos comandados pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Vereador PP Cell é o único que já possui pedido de expulsão no Conselho de Ética, enquanto os deputados do bloco aguardam medida, mas já classificam como “injusta”.

“O PDT sempre foi oposição ao governo do PT. Quem mudou de posicionamento foi o presidente estadual (deputado André Figueiredo) e a bancada municipal. Eu, que não era do PDT, só vim para o partido porque era oposição ao governo estadual, a administração do governador Elmano de Freitas”, diz Lucinildo Frota (PDT), um dos quatro deputados oposicionistas do grupo.

VEJA MAIS | PDT Ceará vai ter "DR" com deputados

Além de Lucinildo, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho integram o grupo crítico à gestão estadual. Conforme parlamentar, mesmo com redefinição de diretórios em convenção no início de novembro ainda não foi oficializado posição do PDT como base aliada de Elmano.

O evento, por sua vez, contou com a presença de Antônio Filho, o Conin, presidente do PT Ceará, bem como Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT), estreitando os laços entre as duas siglas.

“Se o diretório estadual mudou de posicionamento, ele tinha que mudar a orientação para a bancada estadual. Aí, nós iríamos nos defender, algo bem democrática e com direito à ampla defesa. Mas nunca chegou uma orientação na bancada estadual que agora o PDT estaria apoiando o governador Elmano de Freitas”, comenta Lucinildo.

Sobre uma eventual expulsão dos oposicionistas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele diz: “É totalmente injusta. O partido ele é feito de homens e mulheres que têm os seus posicionamentos. E a última orientação que nós recebemos foi que nós estaríamos liberados para manter o posicionamento que quisésemos em relação ao Governo do Estado, inclusive manter a oposição”.

Conforme o colunista Guilherme Gonçalves, noticiou na última sexta-feira, 28, o PDT já possui pedido de Adail Júnior (PDT) para expulsar o vereador PP Cell (PDT) do partido. A tendência é que o mesmo rumo seja tomado ao nível estadual.

Hoje alinhado com bolsonaristas, PP Cell afirma querer trocar o atual partido pelo PL, presidido por André Fernandes no Ceará. Os demais parlamentares podem seguir para o próprio PL ou para agremiações como União Brasil e PSDB.

Procurado pela coluna, líder do partido na Alece, deputado Cláudio Pinho, se limitou a dizer que não viu a representação contra os parlamentares. Já os deputados Antônio Henrique e Queiroz Filho não deram retorno até o momento de publicação.

Leia mais Michelle Bolsonaro joga água no chope do PL-CE

Flávio Bolsonaro ligou para André após embate entre ele e Michelle

PDT Ceará vai ter "DR" com deputados Sobre o assunto Michelle Bolsonaro joga água no chope do PL-CE

Flávio Bolsonaro ligou para André após embate entre ele e Michelle

PDT Ceará vai ter "DR" com deputados

por Camila Maia - Especial para O POVO