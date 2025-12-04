PL faz "voto de silêncio" sobre candidato ao Governo

Foto: Aurélio Alves Deputada estadual Dra. Silvana Oliveira

Após crise vivenciada nesta semana entre Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado André Fernandes (PL), lideranças do PL Ceará resolveram fazer "voto de silêncio", pelo menos pelos próximos meses, sobre a disputa para o Governo do Estado. Em acordo interno, ficou decidido que parlamentares da sigla devem evitar declarações públicas sobre apoio a Ciro Gomes (PSDB) ou a qualquer outra candidatura na eleição de 2026. A ideia é que as discussões fiquem restritas aos foros internos da sigla, pelo menos enquanto durar a suspensão das negociações entre Ciro e o partido. Em conversas com a coluna, parlamentares da sigla afirmam que o "episódio" envolvendo Michelle acabou fortalecendo união da legenda e liderança de André Fernandes no cenário local.

"Serenar"

"Eu acho que a gente tem que serenar, o entendimento é que nós parlamentares não vamos nos precipitar em comentário algum que possa prejudicar as eleições de 2026 para o partido", resume a deputada estadual Dra. Silvana (PL).

A conferir

De um jeito ou de outro, ficou claro o estremecimento de relações entre a vereadora Priscila Costa (PL), aliada de Michelle e pré-candidata ao Senado, e demais integrantes da sigla, hoje alinhados em torno de Fernandes.

Então é Natal

O Shopping RioMar Fortaleza recebe às 19h deste sábado, 6, o evento "Natal, Música e Fé", promovido pelo O POVO, com concerto musical gratuito do maestro Poty Fontenelle e coro de 50 vozes. Espírito natalino em alta!

Cultura em pauta

O Cinema do Dragão do Mar recebe às 10h desta sexta-feira, 5, painel com e debate com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, de lançamento de nova pesquisa do Governo Federal sobre a área no Brasil.

De volta

O deputado Sargento Reginauro (União) retomou ontem o mandato na Alece. Ele estava afastado da Casa há cerca de quatro semanas, duas delas por conta de uma internação médica decorrente de uma infecção.

Apoio

Em entrevista à Vertical, o deputado afirmou que inicia nesta semana o tratamento de um linfoma, mas deve seguir na Casa. O retorno do deputado, um dos principais líderes da oposição, foi celebrado por deputados estaduais.

Foto: Aurélio Alves ÁREA de desmatada na Floresta do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Promotora deixa caso Fraport

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano se declarou suspeita para atuar em inquérito civil do MPCE que apura possível crime ambiental em desmatamento no entorno do Aeroporto de Fortaleza.

Foro íntimo

A declaração de suspeição foi protocolada pela própria promotora, que alegou motivos de foro íntimo para sustentar a decisão. Com a medida, a conclusão do caso será redistribuída para a 136ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Suspeição

O pedido, apresentado pela mesma agente que determinou a abertura do inquérito, tem como base o artigo 145 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê uma série de causas de suspeição para juízes ou membros do MP.

Jazz



Com direito a um belo piano acústico levado de Fortaleza, o Festival Choro Jazz tem nesta sexta shows dos pianistas Amaro Freitas e Salomão Soares. /// Além do Tunico Quarteto. Tudo a partir de 20h, na praça principal de Jeri. /// Acesso gratuito. Programação segue até este domingo, 7.