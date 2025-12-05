Elmano: Empate técnico com Ciro em pesquisa "tem pouca relevância"

Foto: FÁBIO LIMA ￼ELMANO falou sobre critérios para 2026

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou o recente empate técnico com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Estado em 2026. Em entrevista realizada no O POVO nesta sexta-feira, 5, governador afirmou que as pesquisas realizadas antecipadamente do ano eleitoral tem pouca relevância sobre a efetiva escolha do eleitor.

O chefe do Executivo estadual ainda reconheceu a dimensão do nome de Ciro para o recente resultado. "Está muito longe da eleição. Eu acho que faz parte do processo. Evidentemente, o Ciro é uma pessoa que tem um recall muito elevado do Ceará, é uma pessoa conhecida e o debate político ainda não tá acontecendo", destaca.

A pesquisa de intenção de votos divulgada nessa quinta-feira, 4, pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pela CNN Brasil, mostra Elmano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado, cada. Senador Eduardo Girão (Novo) aparece logo em seguida, com 14% das intenções de voto.



"Nesse momento de, na minha opinião, o eleitor não tem nenhuma definição sobre que candidato ele gostaria. Isso é apenas é muito mais o conhecimento que a pessoa tem dos candidatos do que escolha para o candidato, seja o percentual que tem para ele (adversário), seja o que tem para mim", afirma o governador.

Nesse sentido, Elmano diz que o foco da gestão é a entrega de projetos do plano de governo e que as eleições devem ser tema para o próximo ano. "Eu tenho a opinião de que o elemento central do processo de eleição vai ser a avaliação que a população fará das entregas que faremos e seja na área da educação, das escolas, seja dos nossos hospitais, seja da melhoria que devemos fazer na segurança. Eu acho que isso é que vai definir o voto do eleitor nesse partido"

"Eu acho que intensão de voto mesmo, o eleitor só vai começar a pensar nisso lá para agosto do ano que vem. Por enquanto, a pesquisa, a meu ver, tem muito pouca relevância do ponto de vista da efetiva escolha de candidatura que o eleitor cearense fará", conclui.

Leia mais PL faz "voto de silêncio" sobre candidato ao Governo

Reginauro volta à Alece após internação e é celebrado por base e oposição

Promotora se declara suspeita para concluir inquérito de desmatamento no Aeroporto Sobre o assunto PL faz "voto de silêncio" sobre candidato ao Governo

Reginauro volta à Alece após internação e é celebrado por base e oposição

Promotora se declara suspeita para concluir inquérito de desmatamento no Aeroporto

por Camila Maia - Especial para O POVO