8 de janeiro: Ceará tem atos em Fortaleza, Sobral e Juazeiro contra tentativa de golpe

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília

Ao menos três municípios do Ceará terão manifestações em repúdio aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 nesta quinta-feira (8). Estão previstos protestos em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, organizados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) dentro de uma mobilização nacional em defesa da democracia.

A principal manifestação no Estado cearense ocorre em Fortaleza, a partir das 15h, na Praça do Ferreira, no Centro. O ato deve reunir militantes, movimentos sociais e representantes políticos.

VEJA MAIS | A péssima memória de Motta e AlcolumbreEm Sobral, a mobilização está marcada para as 19h, no Arco de Sobral, e contará com apresentações musicais. Já em Juazeiro do Norte, o encontro acontece às 18h, na Praça do Giradouro.

Nas redes sociais do partido, o presidente estadual do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, convocou a população a participar dos atos como forma de reafirmar o compromisso com a democracia. “Essa data não pode passar esquecida. Tentaram dar um golpe no Brasil. Por pouco nós não estamos vivendo uma ditadura no Brasil, e isso não pode ficar impune”, afirmou.

Conin também destacou a necessidade de punição aos envolvidos. “Eles já foram identificados, já foram condenados, estão cumprindo pena, e nós temos que ir para a rua defender a nossa democracia, dizer que golpe nunca mais. Sem anistia para golpista”, completou.

Em âmbito nacional, o PT e entidades da sociedade civil organizam uma cerimônia em defesa da democracia em Brasília. O evento central ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto e na área externa do prédio, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autoridades e representantes de movimentos sociais.

Líder do governo Lula, o deputado José Guimarães (PT), pontuou a necessidade de recordar o episódio histórico para “não cair em esquecimento”. “Foi muito grave o que aconteceu há 3 anos atrás. Portanto, é muito importante sempre comemorar a vitória da democracia (...) É um momento importante e forte que o Brasil não pode esquecer, não pode passar no esquecimento”, disse à Vertical.



Além da lembrança da tentativa de golpe, as mobilizações desta quinta-feira, 8, rechaçam discursos que relativizam os crimes cometidos e defendem anistia ou revisão das penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, no momento em que o debate sobre a dosimetria das condenações volta ao centro do Congresso Nacional.



Leia mais A péssima memória de Motta e Alcolumbre

PT Sobral diz que posição de Ivo é "pessoal" e que aliança com PSB continua

Expulsão de PP Cell deve ser aprovada em Conselho de Ética do PDT Fortaleza Sobre o assunto A péssima memória de Motta e Alcolumbre

PT Sobral diz que posição de Ivo é "pessoal" e que aliança com PSB continua

Expulsão de PP Cell deve ser aprovada em Conselho de Ética do PDT Fortaleza

por Camila Maia – Especial para O POVO