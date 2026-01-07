A péssima memória de Motta e Alcolumbre

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Jefferson Rudy/Agência Senado Hugo Motta e Davi Alcolumbre são, respectivamente, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

A Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal (STF) realizam nesta quinta-feira, 8, atos em Brasília em referência aos três anos dos ataques de 8 de janeiro, que vandalizaram prédios dos Três Poderes na Capital Federal. Curiosamente, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (PP-AL) e Davi Alcolumbre (União-AP), anunciaram que não participarão dos atos. O descaso dos chefes do Legislativo causa estranheza, sobretudo pelo Congresso ter sido o primeiro alvo dos golpistas. À época, ganharam o mundo imagens de manifestantes em conflito com as Polícias Legislativas das duas Casas, que precisaram recuar diante da agressividade dos ataques. O cenário de guerra terminou com mais de 186 peças de arte e de 400 computadores destruídos.

Tudo e todos

Um dos vídeos mais emblemáticos inclusive mostrava golpistas destruindo o Salão Verde da Câmara dos Deputados, aos gritos de "quebra tudo". Pelo visto, Motta e Alcolumbre não foram impactados pelas imagens.

Sinais

Na prática, o "boicote" de Motta e Alcolumbre não causa tanto espanto - vistas as recentes aprovações do PL da Dosimetria em ambas as Casas -, mas não deixa de ser digno de certo desapontamento e preocupação.

Perdão

Dosimetria, aliás, que irá beneficiar plano que incluía a prisão do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Se a intenção era não endossar qualquer partidarização do episódio, existiam saídas melhores.

PP Cell

O Conselho de Ética do PDT Fortaleza deve aprovar nesta semana parecer pela expulsão do vereador PP Cell (PDT) dos quadros do partido. Tendência foi antecipada por pedetistas à estagiária Camila Maia, da Vertical.

Bastidores

A reunião, que deve acontecer ainda nesta semana, irá analisar pedido de expulsão formulado pelo vereador Adail Júnior (PDT), vice-presidente do PDT Fortaleza. Nos bastidores, aprovação é dada como certa.

2026

PP Cell é o único dos sete pedetistas da Câmara Municipal de Fortaleza a se posicionar como oposicionista ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT). Ele tem planos de se filiar ao PL de olho em disputar vaga de deputado.

Foto: Mauri Melo Ivo Gomes

PT de Sobral e Ivo Gomes

O presidente em exercício do PT de Sobral, Emerson Cristiano, lamentou decisão do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) de romper com Elmano (PT). O petista, no entanto, classifica postura como "pessoal" e diz que aliança com o PSB no município continua.

Reunião

"Fala não foi do Cid (senador irmão de Ivo), nem do PSB em si", diz. Apesar disso, o PT sobralense convocou reunião para esta sexta-feira, 9, para definir qual será a postura oficial do partido diante das declarações do ex-prefeito.

Adversários

Emerson diz "entender" incômodo de Ivo com recente aproximação entre o governo e o grupo do atual prefeito, Oscar Rodrigues (União), mas afirma que movimento é "nacional" e poderia ser debatido até 2028.

Delas



O Festival Barulhinho Delas chega em 2026 à 6ª edição e ocupa a Estação das Artes na próxima semana, de 16 a 18 de janeiro, com uma programação diversa e de protagonismo feminino. /// Estão previstos shows como Letrux, Clarisse Aires, Mumutante, Vera Fischer Era Clubber e diversas outras atrações locais e nacionais.



