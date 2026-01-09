Andar de táxi fica mais caro em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Gabriela Aguiar, prefeita em exercício

A prefeita em exercício de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), assinou nesta semana decreto que promove reajuste de 18,7% na tarifa padrão de táxis no município. Com a mudança, o valor da bandeirada inicial de táxi passa de R$ 5,75 para R$ 6,82. Já o valor do quilômetro rodado na "bandeira 1" passa de R$ 3,42 para R$ 4,06. O valor mantém adicional de 30% na chamada bandeira 2, que vale das 20h às 6h do dia seguinte em dias úteis, a partir das 13h nos sábados e durante todo o dia aos domingos e feriados. O valor da hora parada, em que o motorista fica à disposição do usuário, subiu de R$ 34,20 para R$ 40,59. Segundo o decreto, que já foi publicado no Diário Oficial do Município, os valores começarão a ser aplicados a partir do dia 19 de janeiro.

Desde 2023

Esta é a primeira atualização das tarifas do serviço de táxis de Fortaleza desde julho de 2023, quando foi promovida revisão de cerca de 25% dos valores por decreto assinado pelo então prefeito José Sarto (PDT).

Demanda

O reajuste é demanda antiga do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi-CE), que afirma que a tarifa já estava defasada desde 2024. Eles alegam aumento generalizado nos custos relacionados a automóveis e combustíveis.

Sindicatos

Sindicatos que representam servidores municipais de Fortaleza realizaram reunião na manhã desta sexta-feira, 9, para definir a agenda de mobilização das categorias para a campanha salarial de 2026.

Alô, prefeito

Mobilizações e protestos devem ocorrer nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, assim como em 7 de fevereiro. Eles alegam não terem recebido retorno da gestão Evandro Leitão (PT) sobre pauta apresentada à gestão em novembro passado.

Às urnas

O TRE-CE convocou para a segunda-feira, 12, sessão para definir novas eleições nos municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá, que tiveram prefeitos e vices cassados. Expectativa é que os pleitos ocorram em 1º de março.

In memoriam

O Ceará se despede do grande artista plástico, pintor, escultor e figurinista Zé Tarcísio, que morreu ontem aos 84 anos. Contribuição do artista à cultura foi destaca por diversos políticos cearenses, incluindo Camilo Santana.

Assista no O POVO+>> Zé Tarcísio por ele mesmo: as origens, a arte, o Ceará e o mundo

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Camilo Santana anunciou previsão de novo cálculo do piso salarial nesta quinta-feira, 8

Camilo Santana na Justiça?

Petistas do Ceará minimizaram nesta sexta-feira, 9, informações da imprensa nacional que apontam possível indicação de Camilo Santana (PT) para o Ministério da Justiça, após saída de Ricardo Lewandowski anunciada nesta semana.

Fofoca

"Tudo é especulação. Ontem estivemos com Lula, e ele não falou nada. Evidente que o Camilo está pronto para qualquer missão, mas é especulação", diz José Guimarães (PT) à estagiária Camila Maia, da Vertical.

Leia mais Camilo no Ministério da Justiça é "especulação", dizem petistas Sobre o assunto Camilo no Ministério da Justiça é "especulação", dizem petistas

A conferir

O deputado José Airton (PT) também vê a questão com ceticismo. "É muita especulação, não tem nada de objetivo. Até porque têm vários outros nomes mais identificados nesta área do que o Camilo", destaca o petista.

Paradinha



O prefeito Evandro Leitão volta do recesso de uma semana na próxima segunda-feira, 12. Na ocasião, ele irá inaugurar a primeira "Paradinha", espaço de apoio e convivência para motoristas de aplicativo. /// Estrutura fica no bairro Papicu, entre o viaduto da Engenheiro Santana Júnior e a Avenida Santos Dumont.



