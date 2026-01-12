Cachês do Carnaval somam R$ 4,5 mi; veja artistas e valores

Foto: Rogério Vital/Divulgação Baiana System voltou ao Mada com o Sulamericano Show

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 12, as atrações que farão as festas de Pré-Carnaval e Carnaval deste ano no município. Ao todo, serão pelo menos 15 grandes atrações, que farão apresentações em 25 palcos espalhados pela cidade entre 12 de janeiro e 17 de fevereiro. Segundo decretos de inexigibilidade de licitação já publicados no Diário Oficial do Município, cachês para as principais atrações somam cerca de R$ 4,6 milhões e variam entre R$ 180 mil e R$ 500 mil. Os dois maiores pagamentos irão para a banda Baiana System e para Tarcísio do Acordeon, que recebem R$ 500 mil cada. Depois, lideram os repasses Joelma, em R$ 450 mil, o Olodum, em R$ 400 mil, e Banda Eva, em R$ 350 mil, e Jorge Aragão, também em R$ 350 mil.

Samba a rap

Continuam a lista os artistas Fundo de Quintal (R$ 320 mil), Dudu Nobre (R$ 280 mil) e WIU (R$ 260 mil). Djonga, Teresa Cristina, Arlindinho e Chico César aparecem logo depois, com cachês em R$ 200 mil cada.

Contratados

Por fim, concluem a lista das principais atrações os artistas Kannalha (R$ 190 mil) e Noda de Caju (R$ 180 mil). Os contratos já foram publicados em edição especial do Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 12.

Investimento

Fortaleza tem se firmado como polo para as festas, espaço que já foi comandado pelos "quase vizinhos" Recife e Salvador. A Prefeitura destaca que ação gera mais de 6 mil empregos e retorno na economia da cidade.

Ciclo

Os valores dizem respeito apenas às principais atrações da festa. Ao todo, mais de 160 artistas e coletivos, além de 48 blocos de rua independentes e dezenas de outras agremiações fazem parte do ciclo carnavalesco.

Alô, prefeito

Servidores municipais prorrogaram para até 31 de janeiro prazo para receberem uma contraproposta da Prefeitura de Fortaleza sobre a campanha salarial para 2026. Eles aguardam resposta desde dezembro.

Leia mais Servidores denunciam atraso nas negociações da campanha salarial de 2026 Sobre o assunto Servidores denunciam atraso nas negociações da campanha salarial de 2026

Em pauta

Prazo foi fechado após nova rodada de negociações nesta segunda-feira, 12, em reunião na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Categorias devem iniciar agenda de mobilizações nos próximos dias.

Foto: Viktor Braga/UFC Informa Fachada da Reitoria da UFC

Terceirizados da UFC paralisam

Trabalhadores de empresas que prestam serviços à UFC por meio de contratos de terceirização paralisaram atividades em diversos campi da instituição nesta segunda-feira, 12. Movimento envolve até 600 funcionários e ocorre após atraso de pagamentos.

Orçamento

Em nota à estagiária Camila Maia, da Vertical, a UFC alegou "limitações orçamentárias e financeiras típicas do início de ano". Ela destaca, no entanto, que pagamentos serão regularizados após novos repasses do MEC.

Expectativa

Após reunião com a UFC, sindicato das categorias destacou que expectativa é de que pagamentos ocorram até esta terça-feira, mas que trabalhadores seguirão paralisados até a regularização dos repasses para os terceirizados.

Marcus Dias



Nesta quinta, 19h, no Cantinho do Frango, cerca de 20 artistas cearenses se reúnem em show coletivo solidário ao compositor e escritor Marcus Dias. Isaac Candido, Pantico Rocha, Pedro Frota, Marina Cavalcante, entre eles. /// Toda a renda revertida para o artista, que se recupera de um problema de saúde.



