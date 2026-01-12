Logo O POVO+
Após mobilização, servidores têm novo prazo para proposta da Prefeitura
Comentar
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Após mobilização, servidores têm novo prazo para proposta da Prefeitura

Categoria diz continuar com as mobilizações marcadas para janeiro em decorrência do descumprimento da data-base, fixada em 1º de janeiro
Comentar
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-01-2026: Eriston Ferreira, presidente do sindifort, em ato de protesto dos Sindicatos para tratar da campanha salarial de 2026 em frente ao Paço Municipal. (Foto Samuel Setubal /O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-01-2026: Eriston Ferreira, presidente do sindifort, em ato de protesto dos Sindicatos para tratar da campanha salarial de 2026 em frente ao Paço Municipal. (Foto Samuel Setubal /O Povo)

Os servidores municipais de Fortaleza devem receber uma contraproposta para a campanha salarial de 2026 no próximo dia 31 de janeiro. Data foi estabelecida após primeira mobilização do ano e reunião entre servidores e Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nesta segunda-feira, 12.

O presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), Eriston Ferreira, afirmou que os representantes foram recebidos pelo secretário de Articulação Política da pasta, Tibério Burlamaqui, e contataram a secretária Carolina Monteiro, que fixou o novo prazo de resposta.

VEJA MAIS | Servidores denunciam atraso nas negociações da campanha salarial de 2026

“Eles (Sepog) pediram até o dia 31 (de janeiro), no final do mês, para que a prefeitura pudesse formular essa contraproposta. Nós acertamos dessa forma e os servidores continuarão com uma agenda de mobilização, tanto nos locais de trabalho como também em atividades alinhadas ao ciclo carnavalesco”, diz Eriston.

Servidores e sindicatos estiveram nesta segunda-feira, 12, em ato no Paço Municipal, devido ao não cumprimento da data-base, fixada em 1º de janeiro. Além da data-base, trabalhadores cobram a proposta da gestão Evandro Leitão (PT) sobre a campanha salarial de 2026, antes prevista para 15 de dezembro do ano passado.

Entre os pleitos, a categoria solicita reajuste geral a partir de janeiro de 2026, com base na inflação de 2025 (IPCA), somada ao reajuste não concedido em 2021 e aos 3% da reforma da Previdência, além do pagamento retroativo dos meses de 2025 sem correção. Também cobram a reestruturação do PCCSs (Plano de Cargos, Carreiras e Salários).

As mobilizações e protestos do grupo devem acontecer também nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, assim como no dia 7 de fevereiro – datas que coincidem com o pré-carnaval de Fortaleza.

“Esperamos que até lá o prefeito possa elaborar uma proposta respeitosa, que represente a valorização dos servidores e o trabalho que vem sendo feito na Cidade. O orçamento da prefeitura que só cresce a cada ano, mas muitas vezes esse reconhecimento não é dado”, argumenta presidente do Sindifort.

Em nota, a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) reforçou o diálogo constante com o grupo. “A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) informa que está analisando propostas de reajuste salarial, considerando as reivindicações dos servidores e a responsabilidade com a saúde fiscal do Município”, destaca.

“A pasta reforça que o diálogo com as representações dos servidores é permanente e que, em breve, será divulgado o calendário da Mesa Central de Negociações, dando continuidade às tratativas relacionadas ao reajuste salarial dos servidores municipais de Fortaleza”, continua.

Leia mais

por Camila Maia - Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?