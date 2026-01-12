Após mobilização, servidores têm novo prazo para proposta da Prefeitura

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-01-2026: Eriston Ferreira, presidente do sindifort, em ato de protesto dos Sindicatos para tratar da campanha salarial de 2026 em frente ao Paço Municipal. (Foto Samuel Setubal /O Povo)

Os servidores municipais de Fortaleza devem receber uma contraproposta para a campanha salarial de 2026 no próximo dia 31 de janeiro. Data foi estabelecida após primeira mobilização do ano e reunião entre servidores e Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nesta segunda-feira, 12.

O presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), Eriston Ferreira, afirmou que os representantes foram recebidos pelo secretário de Articulação Política da pasta, Tibério Burlamaqui, e contataram a secretária Carolina Monteiro, que fixou o novo prazo de resposta.

“Eles (Sepog) pediram até o dia 31 (de janeiro), no final do mês, para que a prefeitura pudesse formular essa contraproposta. Nós acertamos dessa forma e os servidores continuarão com uma agenda de mobilização, tanto nos locais de trabalho como também em atividades alinhadas ao ciclo carnavalesco”, diz Eriston.

Servidores e sindicatos estiveram nesta segunda-feira, 12, em ato no Paço Municipal, devido ao não cumprimento da data-base, fixada em 1º de janeiro. Além da data-base, trabalhadores cobram a proposta da gestão Evandro Leitão (PT) sobre a campanha salarial de 2026, antes prevista para 15 de dezembro do ano passado.

Entre os pleitos, a categoria solicita reajuste geral a partir de janeiro de 2026, com base na inflação de 2025 (IPCA), somada ao reajuste não concedido em 2021 e aos 3% da reforma da Previdência, além do pagamento retroativo dos meses de 2025 sem correção. Também cobram a reestruturação do PCCSs (Plano de Cargos, Carreiras e Salários).

As mobilizações e protestos do grupo devem acontecer também nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, assim como no dia 7 de fevereiro – datas que coincidem com o pré-carnaval de Fortaleza.

“Esperamos que até lá o prefeito possa elaborar uma proposta respeitosa, que represente a valorização dos servidores e o trabalho que vem sendo feito na Cidade. O orçamento da prefeitura que só cresce a cada ano, mas muitas vezes esse reconhecimento não é dado”, argumenta presidente do Sindifort.

Em nota, a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) reforçou o diálogo constante com o grupo. “A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) informa que está analisando propostas de reajuste salarial, considerando as reivindicações dos servidores e a responsabilidade com a saúde fiscal do Município”, destaca.

“A pasta reforça que o diálogo com as representações dos servidores é permanente e que, em breve, será divulgado o calendário da Mesa Central de Negociações, dando continuidade às tratativas relacionadas ao reajuste salarial dos servidores municipais de Fortaleza”, continua.

por Camila Maia - Especial para O POVO