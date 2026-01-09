Servidores denunciam atraso nas negociações da campanha salarial de 2026

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Os servidores municipais e entidades sindicais de Fortaleza vem cobrando resposta da gestão Evandro Leitão (PT) para a Campanha Salarial de 2026, com 17 pontos em pauta desde novembro do ano passado. Com ato marcado para a próxima segunda-feira, 12, no Paço Municipal, a categoria inicia calendário de mobilizações para os próximos meses.
Em publicação feita pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza, o Sindifort, os profissionais destacam também o descumprimento da data base, a qual ocorreu em 1º de janeiro.
Mobilizações e protestos do grupo devem acontecer também nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, assim como no dia 7 de fevereiro. As datas coincidem com o pré-carnaval de Fortaleza, no Polo da Praia de Iracema.
O grupo deu início às negociações com definição de pauta e reunião com a Prefeitura de Fortaleza no dia 5 de novembro de 2025. O prazo para o retorno da titular da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Carolina Monteiro, era 15 de dezembro do mesmo ano.
Entre os 17 pontos levantados, a categoria solicitava reajuste geral a partir de janeiro de 2026, com base na inflação de 2025 (IPCA), somada ao reajuste não concedido em 2021 e aos 3% da reforma da Previdência, além do pagamento retroativo dos meses de 2025 sem correção.
Além desses, servidores cobraram a reestruturação dos PCCSs (Plano de Cargos, Carreiras e Salários). A categoria defende que a maioria dos planos de cargos está com uma defasagem superior a 16 anos, ocasionando perdas salariais e ausência de promoções ou progressões funcionais.
A Vertical entrou em contato com a Sepog para mais explicações mediante ao atraso na contraproposta, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de atualizações, o espaço segue aberto para resposta da pasta.
por Camila Maia - Especial para O POVO
