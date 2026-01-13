Ao lado de ACM Neto, Ciro dará palestra em evento de fundação do União Brasil

Foto: João Paulo Biage ￼CIRO Gomes discursa com Caiado, ACM Neto, Rueda e RC

Ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) participa do evento SOS Bahia Irecê no próximo 22 de janeiro, quinta-feira, às 18h. A ocasião é organizada pela Fundação índigo, presidida pelo secretário-geral nacional do União Brasil e ex-prefeito da Bahia, ACM Neto (União).

Além de Ciro e ACM Neto, a mesa redonda “Caminhos para transformar a realidade do semiárido baiano” também conta com a participação do ex-governador da Bahia Paulo Souto. O debate busca reunir especialistas e lideranças políticas para o planejamento e minimização dos efeitos da estiagem para a população do Estado.

“Só nos primeiros seis meses do ano passado, cerca de 2 milhões de pessoas foram impactadas pela estiagem, e 65 municípios decretaram situação de emergência”, diz ACM Neto em divulgação.

O evento é visto como uma sinalização do União Brasil de apoio a uma eventual candidatura de Ciro Gomes para Governo do Ceará. Ex-ministro vem articulando reuniões na última semana com foco nas eleições, mas aproximação com o grupo do União ainda não é oficial.

Desde agosto de 2025, União Brasil e Progressistas oficializaram superfederação nacional, no entanto, o cenário segue indefinido sobre posicionamento de base ou oposição em quase 14 estados brasileiros. No Ceará, governador Elmano de Freitas (PT) tenta levar agrupamento para governismo, enquanto presidente estadual do União, Capitão Wagner, desaprova movimento.



por Camila Maia - Especial para O POVO