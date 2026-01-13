Inquérito de floresta vai para 4ª promotoria em um mês

Foto: AURÉLIO ALVES Vista aérea da área de desmatamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins,

A titular da 133ª Promotoria de Justiça de Fortaleza determinou nesta segunda-feira, 12, o envio para outra unidade dos autos de inquérito civil público que apura possível crime ambiental em desmatamento no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Com a decisão, o caso passará pela análise do quarto membro do Ministério Público do Ceará (MPCE) em pouco mais de um mês. Em 4 de dezembro de 2025, a promotora original do caso, Ann Cely Sampaio Cavalcante, declarou suspeição por motivo de foro íntimo para conduzir o caso, que foi remetido da 134ª Promotoria para a 136ª Promotoria. O promotor responsável por esta unidade, por sua vez, remeteu o feito para a 133ª Promotoria, destacando que esta seria a substituta natural para o caso.

Circular

No início deste ano, no entanto, houve troca na 134ª Promotoria, que passou a ser coordenada pelo promotor Ronald Fontenele Rocha. Com a mudança, a promotora da 133ª remeteu o caso à promotoria de origem.

Investigação

Segundo denúncia do vereador Gabriel Biologia (Psol), licença da Semace liberando a obra é irregular, pois atingiu tanto área de Mata Atlântica quanto uma Área de Preservação Permanente com corpo hídrico na região.

Outro lado

Empresa responsável, a Aerotrópolis Empreendimentos destaca grande interesse público e potencial socioeconômico da obra, que reúne R$ 1 bilhão em investimentos para a construção de um centro logístico na região.

Embate

Empresa também nega a existência de Mata Atlântica e de Área de Preservação Permanente na área, tendo recebido pareceres neste sentido da Semace e da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).

Novo mandato

Carmen Lúcia Dummar foi reeleita presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) no último fim de semana. A confirmação do novo mandato ocorreu durante cerimônia realizada na sede da entidade.

Formação

Alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, ligada à Secult-CE, irão restaurar 15 esculturas do artista plástico cearense Zé Pinto, em ação de comemoração do centenário de nascimento do artista.

Terceirizados cruzam os braços

Funcionários de limpeza e portaria que prestam serviços à UFC pelas empresas de terceirização LDS e Solução afirmam que irão manter paralisação das atividades nesta quarta-feira, 14, após os pagamentos de dezembro continuarem atrasados.

Pendência

Segundo o Seeaconce, sindicato que representa as categorias, situação de atraso de salários e benefícios foi resolvida apenas nos contratos da empresa Florart, que presta serviços de poda de árvores.

Orçamento

Na segunda, a UFC afirmou que aguarda novos repasses do MEC para regularizar a situação e que vive "limitações orçamentárias típicas de início de ano". Funcionários da LDS e da Solução continuam de braços cruzados.

Doação



O Cantinho do Frango decidiu doar um biodigestor de biogás, antes utilizado em suas operações, para um negócio social da capital cearense. /// O biodigestor da HomeBiogas foi encaminhado ao Giardino Buffet, localizado no bairro Bom Jardim, que atua como negócio social vinculado ao Movimento Saúde Mental.