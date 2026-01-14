Logo O POVO+
Ciro recebe apoio de mais de dois deputados do PL Ceará
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Jaziel e Silvana Pereira foram ao encontro do tucano em uma visita "pelo Ceará"; Ciro também esteve reunido com Matheus Noronha em dezembro
Ciro Gomes em reunião com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo)
O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) esteve reunido com mais dois deputados do PL Ceará na última terça-feira, 14. Os deputados Jaziel e Silvana Pereira foram ao encontro do tucano em uma visita “pelo Ceará”, como classificou a parlamentar em publicação nas redes sociais.

Ciro vem acumulando apoio de deputados do Partido Liberal mesmo após a suspensão indeterminada de negociações estabelecidas pelo dirigente estadual, deputado André Fernandes. No dia 30 de dezembro, o ex-ministro ainda esteve com o deputado federal Matheus Noronha (PL), o qual também argumentou ser uma conversa em prol do Ceará.

LEIA MAIS | Inquérito de floresta vai para 4ª promotoria em um mês

Ambos encontros indicam uma reaproximação do tucano com a sigla no Estado, que obteve a interferência nacional e ruído entre a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) no final de 2025.

Os desacordos ocorreram devido ao apoio do PL CE a uma eventual candidatura de Ciro, ex-adversário político de Jair Bolsonaro (PL), ao Governo do Estado. Em vídeo gravado após reunião entre as partes, Ciro menciona que vem sendo incentivado por Silvana e Jaziel “desde de primeira hora” a participar da corrida eleitoral de 2026.

O tucano deve ainda participar de encontro com oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no dia 3 de janeiro. A projeção dos demais parlamentares é que o Partido Liberal volte a compor unidade sobre o nome de Ciro para a disputa com o petista.

 

por Camila Maia - Especial para O POVO

