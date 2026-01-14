Ciro recebe apoio de mais de dois deputados do PL Ceará

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) esteve reunido com mais dois deputados do PL Ceará na última terça-feira, 14. Os deputados Jaziel e Silvana Pereira foram ao encontro do tucano em uma visita “pelo Ceará”, como classificou a parlamentar em publicação nas redes sociais.
Ciro vem acumulando apoio de deputados do Partido Liberal mesmo após a suspensão indeterminada de negociações estabelecidas pelo dirigente estadual, deputado André Fernandes. No dia 30 de dezembro, o ex-ministro ainda esteve com o deputado federal Matheus Noronha (PL), o qual também argumentou ser uma conversa em prol do Ceará.
LEIA MAIS | Inquérito de floresta vai para 4ª promotoria em um mês
Ambos encontros indicam uma reaproximação do tucano com a sigla no Estado, que obteve a interferência nacional e ruído entre a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) no final de 2025.
Os desacordos ocorreram devido ao apoio do PL CE a uma eventual candidatura de Ciro, ex-adversário político de Jair Bolsonaro (PL), ao Governo do Estado. Em vídeo gravado após reunião entre as partes, Ciro menciona que vem sendo incentivado por Silvana e Jaziel “desde de primeira hora” a participar da corrida eleitoral de 2026.
O tucano deve ainda participar de encontro com oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no dia 3 de janeiro. A projeção dos demais parlamentares é que o Partido Liberal volte a compor unidade sobre o nome de Ciro para a disputa com o petista.
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.