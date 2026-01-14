Oposição espera Ciro Gomes para volta dos encontros na Alece

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A bancada de oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) espera receber o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para o primeiro encontro do bloco na volta dos trabalhos legislativos, em 3 de fevereiro. A ocasião também deverá reunir nomes de oposição como o presidente no União Brasil Ceará, Capitão Wagner, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União).
A futura edição do “Café da Oposição” será o primeiro encontro oficial do grupo após a suspensão por tempo indeterminado das negociações políticas do Partido Liberal, presidido localmente pelo deputado André Fernandes, com Ciro.
Segundo líder do União Brasil na Casa, deputado Sargento Reginauro, o PL estadual não rompeu apoio ao Ciro, mas mudou de estratégia devido às interferências nacionais de Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL).
“Nem houve um rompimento, porque os deputados do PL continuam dialogando muito diretamente com Ciro, com a gente. O que houve foi uma mudança de estratégia de não fechar completamente o apoio”, pontua Reginauro.
O líder ainda projeta a retomada dos acordos pelos deputados com o ex-ministro: “Compreendemos, por conta do cenário nacional (a mudança), mas o caminho acreditamos que será de uma retomada de diálogo logo. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade”.
por Camila Maia - Especial para O POVO
