Oposição espera Ciro Gomes para volta dos encontros na Alece

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO ￼CIRO Gomes com o bloco de oposição no Ceará

A bancada de oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) espera receber o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para o primeiro encontro do bloco na volta dos trabalhos legislativos, em 3 de fevereiro. A ocasião também deverá reunir nomes de oposição como o presidente no União Brasil Ceará, Capitão Wagner, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União).

A futura edição do “Café da Oposição” será o primeiro encontro oficial do grupo após a suspensão por tempo indeterminado das negociações políticas do Partido Liberal, presidido localmente pelo deputado André Fernandes, com Ciro.

Segundo líder do União Brasil na Casa, deputado Sargento Reginauro, o PL estadual não rompeu apoio ao Ciro, mas mudou de estratégia devido às interferências nacionais de Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL).

“Nem houve um rompimento, porque os deputados do PL continuam dialogando muito diretamente com Ciro, com a gente. O que houve foi uma mudança de estratégia de não fechar completamente o apoio”, pontua Reginauro.

O líder ainda projeta a retomada dos acordos pelos deputados com o ex-ministro: “Compreendemos, por conta do cenário nacional (a mudança), mas o caminho acreditamos que será de uma retomada de diálogo logo. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade”.



por Camila Maia - Especial para O POVO