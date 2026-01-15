Elmano aposta alto em alianças com União

Foto: Samuel Setubal ￼ELMANO afirmou que em vários municípios grupos políticos de situação e oposição estão ao lado do governo

.

A indefinição já quase "folclórica" dos rumos do União Brasil no Ceará não tem desestimulado o governador Elmano de Freitas (PT) a aprofundar alianças com lideranças do partido no Estado. Nos últimos dias, foram vários os acenos ou parcerias fechadas com políticos cearenses da legenda, sobretudo os prefeitos Roberto Pessoa (União), de Maracanaú, e Oscar Rodrigues (União), de Sobral.

No caso do município da Região Metropolitana de Fortaleza, foram vários os projetos conjuntos que tiveram andamento nos últimos dias, incluindo mutirão de serviços da Caravana VaiVem, em evento com participação de Elmano e Pessoa, assim como assinatura do governador de portaria criando a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral de Pajuçara.

Sobralense

Já no caso de Sobral, chamou a atenção a recente defesa feita por Elmano de sua aproximação com o prefeito Oscar Rodrigues, após a aliança ser alvo de duras críticas pelo ex-prefeito Ivo Gomes (PSB).

Fechados

"Penso que nós vamos dialogar com todos. Insatisfações que às vezes temos nas realidades locais, temos variadas. Em muitos municípios, nós temos a situação do prefeito nos apoiar, oposição daquele prefeito nos apoiar", disse.

Ajuda federal

Além da defesa direta, governo do petista também tem participado de articulação que levou repasse até R$ 17,5 milhões da União para a Santa Casa de Sobral, em articulação que vem sendo executada desde 2025.

Cuca

Secretário da Juventude de Fortaleza, o vereador licenciado Júlio Brizzi (PT) afirmou nesta quinta-feira, 15, que equipamentos da Rede Cuca receberão investimentos até R$ 15 milhões em reformas nos próximos anos.

Mais Cucas, menos chacinas

Verba nova

"Desde o começo do ano (2025), fizemos o diagnóstico (...) e o prefeito, sensível a isso, buscou os meios para reformarmos quanto antes os equipamentos", disse Brizzi à estagiária Camila Maia, da Vertical.

Na fila

Nos últimos dias, o prefeito Evandro Leitão (PT) fez uma série de anúncios de reformas de Cucas de Fortaleza. A primeira unidade a receber a obra será a do Mondubim, com orçamento em R$ 3,2 milhões.

Foto: AURÉLIO ALVES Vista aérea do local onde será construído o data center do TikTok, que abrange território dos Anacé, em Caucaia na margem do Rio Cauípe

Obras de Data Center começam

Começaram há sete dias as obras de construção do Data Center do TikTok previsto para o município de Caucaia. A expectativa é de que os equipamentos comecem a funcionar em 18 meses, em obra tocada pelo Fundo Pátria, gerido pelo Fundo Omnia.

Caucaia

Acompanharam o andamento das obras nesta quinta-feira, 15, o prefeito de Caucaia Naumi Amorim e o secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Município, professor Machidovel Trigueiro Filho.

E aí?

Gostando ou não do projeto, uma coisa é fato: apresentado ao público há pouco mais de seis meses, projeto dos Data Centers já virou realidade. E as ações do Hidrogênio Verde, propagadas há cinco anos, quando sairão do papel?

UFC



Atrasos no pagamento de terceirizados da UFC foi objeto de três audiências no Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira, 15. /// Trabalhadores das empresas LDS (limpeza e zeladoria) e Solução (portaria) estão com atividades paralisadas desde o início da semana e prometem continuar de braços cruzados.



