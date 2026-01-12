PT Sobral fecha com Elmano e deve apoiar aliança com Oscar

Foto: JÚLIO CAESAR Arco de Nossa Senhora de Fátima, símbolo de Sobral

O PT de Sobral se reuniu sábado passado, 10, para avaliar recentes críticas ao partido feitas pelo ex-prefeito do município, Ivo Gomes (PSB). Em uma série de entrevistas, o caçula Ferreira Gomes criticou a recente aproximação entre o partido e o grupo do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), a quem ele chama de "fascistas" e "antipetistas". Por conta da aliança, Ivo diz não ter hoje "compromisso nenhum" pela reeleição de Elmano. Após as críticas, petistas sobralenses se reuniram e aprovaram nota reafirmando "compromisso incondicional com o projeto político liderado pelo governador Elmano de Freitas e pelo presidente Lula". Além disso, a sigla fechou que irá apoiar "de forma integral" a estratégia eleitoral fechada pelo PT estadual.

Oscar e Moses

Apesar de não mencionar diretamente a relação com Rodrigues, a nota do PT Sobral sinaliza apoio à aliança, uma vez que ela integra a estratégia do PT Ceará para garantir apoio do União Brasil à reeleição de Elmano.

Senado

Nota aprovada na reunião do PT Sobral também defende como prioridades do PT em 2026 não só a reeleição de Elmano e Lula, como também uma candidatura própria do partido ao Senado Federal no Ceará.

Nova direção

A reunião também oficializou licença da ex-vice-prefeita da gestão Ivo, Christianne Coelho (PT), da presidência do PT Sobral. No lugar dela, foi oficializado no comando local da sigla o advogado Emerson Cristiano (PT).

Sobral-Fortal

Christianne estava afastada do partido desde o ano passado, quando ela foi indicada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), como conselheira da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Fortaleza (ACFor).

Terceirizados

Trabalhadores terceirizados que prestam serviços nos campi da UFC, tanto na Capital quanto no Interior, iniciaram o ano denunciando novos atrasos de salários e direitos por parte das empresas contratadas pela instituição.

Recorrente

Segundo o Seeaconce, sindicato que representa as categorias, atrasos são referentes ao mês de dezembro de 2025, embora atrasos do tipo sejam constantes. Grupo tenta agendar reunião com a reitoria da UFC para tratar do caso.

Painel de proteção animal

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-01-2025: Políticas públicas para proteção animal. Fotos ilustrativas de animais no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) lança nesta terça-feira, 13, o Painel Dinâmico de Proteção Animal, que fará o monitoramento de ocorrências e maus-tratos contra animais silvestres e domésticos no Estado.

Articulação

A ação será mantida em parceria com a Secretaria da Proteção Animal (Sepa) e terá ato de lançamento a partir das 10h desta terça no auditório do Centro Integrado da Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto.

Mapeamento

O painel reunirá tanto ocorrências de crimes contra a fauna, com histórico de registros de 2019 a 2024, como um compilado de denúncias registradas junto à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Horizontais_

Lula nomeou no último fim de semana o "número 2" do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto, como substituto interino do ex-ministro Ricardo Lewandowski. /// Continua, embora em menor grau, especulações e torcidas daqueles que acreditam em indicação do cearense Camilo Santana para a pasta.