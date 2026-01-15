Rede Cuca receberá investimentos de até R$ 15 milhões, projeta secretário

Foto: FCO FONTENELE Mais de 8 mil vagas para cursos e esportes da Rede Cuca são oferecidos no mês de junho a população de Fortaleza. Na imagem, a unidade do bairro Mondubim é uma das contempladas

Com o anúncio sobre a reforma de todos os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) de Fortaleza, os investimentos nos equipamentos podem chegar a aproximadamente R$ 15 milhões. A informação é do secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi (PT), em entrevista à Vertical nesta quinta-feira, 15.

A primeira requalificação foi anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), na terça-feira, 13, iniciando pelo Cuca Mondubim. Durante divulgação, prefeito enfatizou apenas o valor inicial das reformas, com R$ 3,2 milhões destinados à estrutura do Mondubim.

VEJA MAIS | Novo PGJ

elege independência e combate ao crime como prioridades

Evandro pontuou que equipamento “está há mais de 12 anos sem passar por uma intervenção desse porte”. As obras seguem para os equipamentos do Jangurussu, Barra do Ceará, José Walter e Pici, respectivamente.

“Desde o começo do ano (2025), fizemos o diagnóstico (...) e o prefeito, sensível a isso, buscou os meios para reformarmos quanto antes os equipamentos. Recebemos as equipes, foi feito orçamento. Os equipamentos são muito grandes, então, tivemos que olhar ponto a ponto para fazer orçamento e também esperar ter recurso para poder começar”, explicou Júlio Brizzi.

Secretário também enfatiza a necessidade das obras devido à falta de manutenção adequada entre os anos de 2021 e 2024, a qual levou a deterioração de estruturas, e a definição de prioridades conforme estado de cada equipamento.

“Nos últimos quatro anos, infelizmente não houve manutenção adequada nos equipamentos, deixando as partes de ferro enferrujadas, a parte da quadra – dos alambrados – sem manutenção, goteiras e infiltrações, que acabou com parte de alvenaria, de madeira e elétrica. Um dano muito grande para o equipamento e para política de juventude”, criticou.

Os Cucas não devem fechar durante as obras, segundo titular da Sejuv de Fortaleza, no entanto, os serviços podem ser realocados de acordo com a execução das reformas. Ainda há expectativa quanto ao aumento de vagas ofertadas após as mudanças.

“Já estamos ampliando a quantidade de oferta de vagas e a diversidade também. Isso vai se ficar em 2026”, disse secretário. “Tem um calendário que já está em execução com lançamento de vários projetos, alguns que o Sarto (Nogueira, ex-prefeito) acabou e outros projetos novos, como as Supercopas, como o primeiro festival de K-pop e as Olimpíadas da Juventude”, complementou Brizzi.

Leia mais Ao lado de ACM Neto, Ciro dará palestra em evento de fundação do União Brasil

Inquérito de floresta vai para 4ª promotoria em um mês

Cachês do Carnaval somam R$ 4,5 mi; veja artistas e valores Sobre o assunto Ao lado de ACM Neto, Ciro dará palestra em evento de fundação do União Brasil

Inquérito de floresta vai para 4ª promotoria em um mês

Cachês do Carnaval somam R$ 4,5 mi; veja artistas e valores

por Camila Maia - Especial para O POVO