Capela de São Pedro tem maquinário de ar-condicionado furtado

Foto: Reprodução/WhatsApp

A Capela de São Pedro, localizada na Praia de Iracema, em Fortaleza, teve parte do maquinário de ar-condicionado furtado. O episódio possivelmente aconteceu entre os dias 5 e 9 de janeiro, conforme relato do secretário paroquial Witalo Gomes.

Os responsáveis pela manutenção da igreja notaram o mau funcionamento de dois ar-condicionados e constataram o furto com a inspeção técnica no local.

“Com a visita dos técnicos, que subiram no telhado onde ficam os compressores, foi constatado que eles (responsáveis pelo furto) desmontaram os compressores, levando as peças que interessavam para eles – o cobre e todo o maquinário do compressor. E, então, os ar-condicionados ficaram inutilizáveis”, relata Witalo.

De acordo com Witalo Gomes, furtos são constantes nos equipamentos da região. “Do outro lado da igreja também, onde tem mais três ar-condicionados, o técnico subiu e também constatou que eles levaram todo o cobre que faz a ligação com as máquinas de dentro da igreja. Foi encontrado até um saco grande, que, talvez, era para levar o restante dos compressores desses outros ar-condicionados”, explica.

O valor estimado dos condensadores furtados é de R$ 8 mil, segundo o secretário paroquial. Diante dos fatos, um Boletim de Ocorrência (BO) foi feito na última quarta-feira, 14, para formalizar a situação.

