Servidores lançam "bloco de pré-carnaval" para cobrar reajuste a Evandro

Foto: Reprodução/Sindifort As mobilizações ocorrem nos dias 17, 24, 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro

Os servidores municipais de Fortaleza, em conjunto com as respectivas entidades sindicais, irão participar dos eventos de pré-carnaval da Capital em cobrança ao reajuste de 12,4% e as pautas estabelecidas na campanha salarial de 2026.

Impulsionadas pelo Sindifort e entidades da frente sindical Fersep For, as mobilizações ocorrem nos dias 17, 24, 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro, durante os eventos carnavalescos da Praia de Iracema.

Conforme categoria, será montada uma tenda na avenida Raimundo Girão, na altura do Ideal Clube, onde acontecerá a manifestação do bloco “Reajusta, aí”. Tenda servirá como ponto de apoio aos manifestantes e demais manifestações acontecerão nos arredores do local.

Prefeitura apresentará contraproposta no dia 31 de janeiro

Os servidores municipais cobram a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) pelo descumprimento da data-base, fixada em 1º de janeiro, além da falta de resposta sobre os requerimentos da campanha salarial apresentada em 5 de novembro do último ano.

Categoria já esteve reunida em ato de protesto no Paço Municipal, na última segunda-feira, 12, onde foram recebidas pelo coordenador de Articulação Política, Tibério Burlamaqui. A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), gerida por Carolina Monteiro, se comprometeu em dar resposta sobre a pauta até o dia 31 de janeiro.

Os servidores solicitam reajuste geral a partir de janeiro de 2026, com base na inflação de 2025 (IPCA), somada ao reajuste não concedido em 2021 e aos 3% da reforma da Previdência, além do pagamento retroativo dos meses de 2025 sem correção.

Outro destaque da pauta é a reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Segundo as entidades, a maioria dos planos de cargos está com uma defasagem superior a 17 anos, o que acarreta perdas salariais e prejuízos diversos, como a ausência de promoções e progressões funcionais.

Constam ainda reivindicações como o reajuste do auxílio refeição para R$ 25,00, o fim do teto salarial para receber o respectivo auxílio, além da cobrança da assinatura do prefeito em acordo judicial para pagamento de anuênios atrasados, com cerca de 7500 servidores ativos, aposentados e pensionistas em espera.

por Camila Maia - Especial para O POVO