Executiva do PDT deve oficializar expulsão de PP Cell na próxima semana

Foto: Divulgação/PDT Reunião do presidente municipal do PDT, Iraguassú Filho, com a bancada de vereadores

A decisão sobre o prosseguimento ou não do pedido de expulsão do vereador de oposição PP Cell do PDT Fortaleza deve ser tomada na próxima segunda-feira, 19, em reunião da Executiva Municipal do partido. Autor da denúncia e 1º vice-presidente municipal, vereador Adail Júnior (PDT) diz que continuará com a defesa da expulsão do parlamentar na ocasião.

Parecer sobre a representação de Adail foi favorável na Comissão de Ética do partido e não receberá pedido de arquivamento por parte da direção, segundo vereador. "A defesa que eu vou fazer é essa (expulsão de PP Cell), se eles vão acatar, eu não sei, vai depender de cada um", diz ainda sobre eventual votação do caso pelo Diretório Municipal - etapa que conclui o trâmite para a saída oposicionista da sigla trabalhista.

Procurado pela Vertical, presidente do PDT Fortaleza destacou que, em caso de aprovação do parecer, irão definir data para votação final na mesma reunião. "O procedimento é esse. Se for marcar reunião do Diretório já sairemos com a data na segunda (19) mesmo".

PP Cell é o único dos sete pedetistas da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a se declarar oposição ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT), com rumo certo para o Partido Liberal (PL). O parlamentar busca uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano.

O pedido de expulsão decorre das divergências de PP Cell e demais vereadores do PDT Fortaleza nas votações no Legislativo municipal, bem como da organização das candidaturas da sigla para o próximo pleito.

Apesar das divergências, PP Cell e demais pedetistas seriam beneficiados com a expulsão, visto que correligionários solicitam expulsão sem questionamentos judiciais sobre o mandato.



por Camila Maia - Especial para O POVO