O que está por trás da crise entre Michelle, André e Ciro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Após embate público entre André Fernandes (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o PL Nacional decidiu ontem "suspender" negociações sobre possível apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa de 2026 no Ceará. Apesar de tornado público após ataques de Michelle a Ciro, o racha do PL, no entanto, tem menos a ver com a disputa pelo Governo do Ceará e mais com a disputa pelo Senado em 2026. A preço de hoje, fica clara a intenção da ex-primeira-dama de ampliar sua voz e construir grupo político próprio para a disputa, "descolado" dos enteados Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Nesse cenário, Michelle "banca" hoje duas candidaturas ao Senado nacionalmente: a da deputada Carol de Toni (PL) em Santa Catarina e a da vereadora Priscila Costa (PL) no Ceará.
Em Santa Catarina, no entanto, PL caminha para lançar Carlos Bolsonaro (PL-RJ), 02 do ex-presidente, para o Senado. Crítica da articulação, de Toni tem dito que pode deixar o partido e sair candidata por outra sigla.
Racha semelhante ocorre no Ceará, onde o PL estuda lançar Alcides Fernandes (PL), pai de André, para uma vaga, usando a outra para alianças, em acerto que passa por Ciro candidato. Assim como Carol, Priscila mantém candidatura.
No caso catarinense, cenário é complicado para uma intervenção de Michelle, uma vez que envolve um dos filhos de Bolsonaro. No Ceará, a "complicação familiar" não existe, o que explica o envolvimento da ex-primeira-dama.
Apesar de o próprio André nunca ter rejeitado publicamente uma indicação de Priscila, movimentos da vereadora já mostram que ela sente que será preterida. Michelle, no entanto, sinaliza que deve "bater o pé" pela aliada.
O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou ontem à Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei garantindo subsídio de até 50% do IPVA para motos de trabalhadores por aplicativo em Fortaleza. Promessa de campanha do petista.
Aliados de Evandro ironizam "silêncio" da oposição sobre a medida. José Sarto (PDT), por exemplo, cobrava a isenção para este ano mesmo sabendo que boletos do imposto para 2025 foram expedidos ainda em dezembro de 2024.
Presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) descartou ontem chance de o partido ir à Justiça pelo mandato do vereador PP Cell (PDT-foto), que teve processo de expulsão da sigla iniciado ontem em reunião da Executiva pedetista.
"Nós já tivemos briga demais. Agora, o que queremos, de verdade mesmo, é alinhar o partido. Que só fique com a gente quem realmente está com o PDT. Mas não queremos mais levar nada à Justiça, chega de desgaste", diz.
Na prática, expulsão de PP Cell sem questionamentos do mandato pode acabar sendo um "presente" para o vereador, que já está de malas prontas para o PL de olho em disputar vaga de deputado na eleição de 2026.
Coincidência ou não, crise entre Michelle e filhos de Bolsonaro ocorre no mesmo dia em que a ex-primeira-dama aparece bem posicionada em pesquisas de opinião. /// Nesta terça-feira, 2, a AtlasIntel divulgou levantamento onde a ex-primeira-dama aparece como a integrante da família mais bem posicionada para 2026.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.