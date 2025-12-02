O que está por trás da crise entre Michelle, André e Ciro

Foto: JÚLIO CAESAR Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e a vereadora Priscila Costa no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará

Após embate público entre André Fernandes (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o PL Nacional decidiu ontem "suspender" negociações sobre possível apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa de 2026 no Ceará. Apesar de tornado público após ataques de Michelle a Ciro, o racha do PL, no entanto, tem menos a ver com a disputa pelo Governo do Ceará e mais com a disputa pelo Senado em 2026. A preço de hoje, fica clara a intenção da ex-primeira-dama de ampliar sua voz e construir grupo político próprio para a disputa, "descolado" dos enteados Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Nesse cenário, Michelle "banca" hoje duas candidaturas ao Senado nacionalmente: a da deputada Carol de Toni (PL) em Santa Catarina e a da vereadora Priscila Costa (PL) no Ceará.

PL Mulher

Em Santa Catarina, no entanto, PL caminha para lançar Carlos Bolsonaro (PL-RJ), 02 do ex-presidente, para o Senado. Crítica da articulação, de Toni tem dito que pode deixar o partido e sair candidata por outra sigla.

Rachas

Racha semelhante ocorre no Ceará, onde o PL estuda lançar Alcides Fernandes (PL), pai de André, para uma vaga, usando a outra para alianças, em acerto que passa por Ciro candidato. Assim como Carol, Priscila mantém candidatura.

Sem recuo

No caso catarinense, cenário é complicado para uma intervenção de Michelle, uma vez que envolve um dos filhos de Bolsonaro. No Ceará, a "complicação familiar" não existe, o que explica o envolvimento da ex-primeira-dama.

Alinhadas

Apesar de o próprio André nunca ter rejeitado publicamente uma indicação de Priscila, movimentos da vereadora já mostram que ela sente que será preterida. Michelle, no entanto, sinaliza que deve "bater o pé" pela aliada.

IPVA 50% OFF

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou ontem à Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei garantindo subsídio de até 50% do IPVA para motos de trabalhadores por aplicativo em Fortaleza. Promessa de campanha do petista.

Vai ter vídeo?

Aliados de Evandro ironizam "silêncio" da oposição sobre a medida. José Sarto (PDT), por exemplo, cobrava a isenção para este ano mesmo sabendo que boletos do imposto para 2025 foram expedidos ainda em dezembro de 2024.

Foto: FÁBIO LIMA Vereador PP Cell está aliado aos bolsonaristas

PDT não quer saber de crise

Presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) descartou ontem chance de o partido ir à Justiça pelo mandato do vereador PP Cell (PDT-foto), que teve processo de expulsão da sigla iniciado ontem em reunião da Executiva pedetista.

Deu por visto

"Nós já tivemos briga demais. Agora, o que queremos, de verdade mesmo, é alinhar o partido. Que só fique com a gente quem realmente está com o PDT. Mas não queremos mais levar nada à Justiça, chega de desgaste", diz.

Presentão

Na prática, expulsão de PP Cell sem questionamentos do mandato pode acabar sendo um "presente" para o vereador, que já está de malas prontas para o PL de olho em disputar vaga de deputado na eleição de 2026.

Pesquisa



Coincidência ou não, crise entre Michelle e filhos de Bolsonaro ocorre no mesmo dia em que a ex-primeira-dama aparece bem posicionada em pesquisas de opinião. /// Nesta terça-feira, 2, a AtlasIntel divulgou levantamento onde a ex-primeira-dama aparece como a integrante da família mais bem posicionada para 2026.



