Cearense da Furia, Havoc é uma das atrações do Imagineland, na Paraíba

Foto: Colin Young-Wolff/Riot Games Havoc durante partida no VCT Americas 2024 na partida entre Furia x Loud

O Festival Imagineland acontecerá em João Pessoa, Paraíba, reunindo fãs de cultura pop e de e-sports nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho. Uma das maiores organizações brasileira de esportes eletrônicos, a Furia estará presente, levando ativações, influenciadores e jogadores profissionais. O cearense Ilan “Havoc” Eloy está entre eles.

A Furia terá um estande de 25m², onde ficará sua loja oficial e um espaço para conhecer e interagir com os criadores de conteúdo Matheus “Xarola” Gomes e Renan "Noobzim" Macedo, além dos atletas Havoc e Leonardo "MWzera" Serrati (ambos de Valorant), e Gustavo “Gustazyx” Mendes e Lucas “Cher” Seabra (de PUBG Mobile).

Havoc, que mora em Fortaleza, comentou sobre sua participação no evento. “Como eu também sou do Nordeste, estarei praticamente em casa, porque é um pouco próximo. E para vocês que têm curiosidade em saber como é atuar como atleta de e-sports, ainda mais representando a Furia, eu estarei lá no evento para explicar um pouco sobre.”

Havoc no e-sports: o jovem cearense que trocou as ondas pelo mouse

Já MWzera expressou sua alegria em participar do evento, que marcará sua primeira vez em solo nordestino. “É um prazer imenso estar participando de um evento assim e de um lugar tão especial do Brasil. Infelizmente não temos campeonatos nessa região, mas eu espero e acredito que competições de diversas modalidades aconteçam lá no futuro, porque sinto que é uma energia muito boa, que as pessoas são muito calorosas e deve ser insano jogar um campeonato presencial”, afirmou.

Foto: Colin Young-Wolff/Riot Games Havoc ao lado de MWzera durante o VCT Americas 2024. Ambos participarão do Festival Imagineland, em João Pessoa

A Betnacional, parceira da Furia, levará o boneco gigante de Gabriel “FalleN” Toledo para o festival, onde ficará exposto no estande da organização. A obra, feita por Leandro Castro, possui quatro metros de altura e cerca de 20 quilos.

Além disso, a Pantera realizará showmatches de Counter-Strike 2, Valorant e League of Legends com times locais, sorteios de produtos da organização, transmissão de jogos e um painel sobre como o cenário de e-sports pode se tornar uma fonte de renda para jovens, seja como jogadores, criadores de conteúdo ou staff.

As ações do projeto Furia Pelo Mundo também estarão presentes no Imagineland. Yuri Vasconcelos, head de Comunidade da organização, explicou: “É um projeto feito para as pessoas acompanharem a organização, se encontrarem e compartilharem da mesma paixão, que é a Furia ou os e-sports em geral. Com isso criamos uma grande comunidade de WhatsApp, em que os grupos estão separados por estados e os torcedores podem escolher em qual querem participar”.

“Iremos aproveitar esse evento no Nordeste para poder ativar ainda mais o público da região. As ativações incluem a divulgação do Furia Pelo Mundo, por meio de um QR Code, para a galera poder entrar nos grupos. Além disso, todos que entrarem no grupo da região Nordeste vão poder participar de um sorteio. Então a galera vai curtir bastante”, completou Yuri.

Patrícia Lima, head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Furia, ressaltou a importância da participação da organização em eventos no Nordeste. "A Furia entende a importância de proporcionar interações e conexões com seus fãs e comunidade, principalmente aqueles que estão distantes de São Paulo e Rio de Janeiro, locais onde acontecem a maioria dos eventos deste gênero. Com isso, a Furia possibilita maior visibilidade do cenário de esports na região e fortalece sua relação com os torcedores".

A 2ª edição do Imagineland acontece no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento contará com a presença dos artistas Vincent Martella e Mike Estime, ambos atores da série "Todo Mundo Odeia o Chris"; dos dubladores brasileiros Guilherme Briggs e Wendel Bezerra; Christian Chavez, o Giovanni de RBD e outros. O evento também terá arena de jogos, exibição de filmes, e campeonatos de k-pop, cosplay, Free Fire, Counter-Strike 2 e League of Legends.