Brasil é campeão mundial de PUBG Mobile; Cearense é top 8

Foto: Tyler Grenfell / Esports World Cup Equipe brasileira da Alpha7 se consagra campeã do mundo com título inédito da primeira edição da Esports World Cup

A equipe brasileira Alpha7 Esports conquistou o título inédito da primeira edição da Esports World Cup, sagrando-se campeã mundial de PUBG Mobile . O campeonato, que reuniu as melhores equipes do mundo em Riad, capital da Arábia Saudita, distribuiu uma premiação total de US$ 3 milhões (mais de R$ 16 milhões na cotação atual). Treinada pelo cearense Otavio “NighTT” Melo, a Team Liquid ficou em oitavo na competição.

Em uma emocionante reedição das partidas finais do PUBG Mobile Global Open (PMGO), a Alpha7 duelou ponto a ponto com a equipe japonesa Reject até a última queda para definir o grande campeão. Diferente do torneio realizado no Brasil em abril de 2024, a Alpha7 Esports terminou a competição com 153 pontos, 29 pontos à frente de sua rival, conquistando o título.

A vitória da Alpha7 é um marco na história do competitivo mundial de PUBG Mobile para o Brasil. Além do título, a equipe alcançou a marca de mais vitórias em quedas em um campeonato mundial, com cinco WWCD (Winner Winner Chicken Dinner) e 82 eliminações. Em parceria com o Instituto Ayrton Senna, a Alpha7 homenageou o piloto brasileiro durante a final, vestindo um traje inspirado no ídolo.

Além da conquista inédita, a Alpha7 garantiu uma premiação superior a R$ 2,5 milhões e uma vaga adicional para a região das Américas no PUBG Mobile Global Championship 2024, que acontecerá no Reino Unido.

Três equipes representaram o Brasil na fase final da competição: Alpha7 Esports, Team Liquid e Twisted Minds. A Team Liquid, treinada pelo cearense Otávio NighTT, terminou a competição em oitavo lugar, enquanto a Twisted Minds ficou em 13º. Todas as equipes brasileiras mostraram grande desempenho, cada uma conquistando pelo menos um WWCD, reforçando a força do cenário brasileiro no PUBG Mobile.